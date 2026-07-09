In der Klinik: Maren und Tobi Wolf starten Kinderwunschreise

Maren (34) und Tobias Wolf (34) teilen direkt die nächste große Neuigkeit aus ihrem Privatleben: Die beiden Social-Media-Stars haben auf Instagram verraten, dass sie ihre Kinderwunschreise für Baby Nummer zwei starten. In ihrer Story stehen Maren und Tobias vor einem Kinderwunschzentrum und nehmen ihre Community mit zu einem für sie offenbar sehr besonderen Date. Maren erklärt sichtlich aufgeregt: "Jetzt haben wir gerade noch einen ganz anderen wichtigen Termin." Kurz darauf zeigt sie im Hintergrund auf die Tür und sagt: "Es ist ein bisschen viel gerade, aber ihr könnt es bestimmt im Hintergrund schon sehen: Kinderwunschzentrum."

Damit beginnt für Maren und Tobias ganz offensichtlich eine neue Etappe ihrer Familienplanung. Tobias verrät in der Story: "Wir haben endlich heute unseren ersten Termin." Auch Maren kann ihre Vorfreude kaum verbergen und sagt: "Ja, ich freue mich so, zweiter Kinderwunsch kann langsam starten." Gleichzeitig gibt sie offen zu, dass sie der Moment auch nervös macht. "Ich bin ein bisschen aufgeregt, um ehrlich zu sein. Aber ja, das wird aufregend einfach", erklärt die Influencerin. Die Aufnahmen zeigen das Paar dabei sehr vertraut: Tobias nimmt seine Frau in den Arm, beide blicken sich in die Augen, kichern miteinander und küssen sich vor der Kamera.

Erst vor Kurzem hatten Maren und Tobias mit einer anderen Liebesnews für Aufmerksamkeit gesorgt. An ihrem neunten Hochzeitstag machte Tobias seiner Frau noch einmal einen Antrag. Damals kündigten sie an, sich erneut das Jawort geben zu wollen. Nun steht neben der zweiten Trauung auch der Wunsch nach weiteren Kindern im Mittelpunkt. Maren und Tobias geben ihren Followern immer wieder private Einblicke und lassen sie diesmal auch ganz bewusst an diesem sensiblen Schritt auf dem Weg zu weiterem Nachwuchs teilhaben.

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Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf, April 2026

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Instagram / marenwolf Lyan River, Tobias und Maren Wolf, April 2025

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Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, Influencer