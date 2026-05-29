Maren Wolf gibt Update: Das ergab Sohn Lyans EKG-Messung

Für Maren Wolf (34) gibt es endlich wieder einen Grund zum Aufatmen. Die Influencerin teilte ihren Followern auf Instagram mit, dass die Auswertungen des Langzeit-EKGs ihres Sohnes Lyan River Wolf (5) keine beunruhigenden Befunde ergeben haben. "Ärztemarathon vorbei. Wir haben heute nur gute Nachrichten bekommen: Lyans Erkenntnisse waren unauffällig, aber auch gleichzeitig interessant", merkte die 34-Jährige in ihrer Story an. Die Erleichterung der YouTuberin ist ihr deutlich anzumerken: "Ich bin richtig froh und dankbar darüber."

Laut Maren habe der Fünfjährige während des Tragens des EKGs tatsächlich den Schmerz gespürt, den er zuvor beschrieben hatte – und sie konnte diesen Moment dokumentieren. "Ich habe das dann aufgeschrieben und so weit sieht alles gut aus, darüber bin ich gerade richtig dankbar", erklärte sie. Als mögliche Ursache nannte der Arzt Wachstumsschmerzen, schloss aber auch eine andere Option nicht aus: "Kann aber auch eine Art 'Heartbroke-Syndrom' sein. Das gibts auch." Damit dürfte Maren das sogenannte Broken-Heart-Syndrom meinen – medizinisch als Takotsubo-Syndrom bekannt. Es handelt sich um eine akute Herzmuskelerkrankung, die häufig durch starken emotionalen oder körperlichen Stress ausgelöst wird. Maren zeigte sich abschließend erleichtert, dass die Sorgen nun erst einmal vorbei seien, und hofft, dass die schlechten Nachrichten ausbleiben.

Denn nicht nur Lyans Schmerzen machten Maren emotional zu schaffen: Auch ihr Ehemann Tobias Wolf (34) bereitet der Influencerin Sorgen. Seit Kurzem kämpft der YouTuber mit den Auswirkungen einer Autoimmunkrankheit. Innerhalb weniger Wochen fielen ihm sämtliche Haare am ganzen Körper aus. Dass sein Kopf betroffen ist, inklusive Augenbrauen, macht dem Familienvater schwer zu schaffen. Zusätzlich belastet ihn der Druck, dass sein Erscheinungsbild bei seinem Job als Content Creator eine Rolle spielt. Tobias setzt inmitten dieser schweren Zeit auf therapeutische Unterstützung und die Fürsorge seiner liebevollen Partnerin.

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Instagram / marenwolf Lyan River Wolf mit Influencer-Mama Maren Wolf

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Instagram / marenwolf Maren Wolf mit Lyan River Wolf, Mai 2026

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