Maren und Tobias Wolfs zweite Kinderwunschreise geht weiter

Maren Wolf (34) und ihr Ehemann Tobias Wolf (34) geben ein emotionales Update zu ihrem unerfüllten Kinderwunsch und verkünden, dass ihre zweite Kinderwunschreise offiziell weitergeht. In einem neuen Instagram-Video, das sie jetzt mit ihrer Community teilte, spricht Maren offen über den entscheidenden Anruf, der bei den beiden eingegangen ist und ihnen nach vielen belastenden Monaten neue Hoffnung schenkt. Die Influencerin schildert, dass sie nach den Erlebnissen des vergangenen Jahres oft das Gefühl hatte, ihr Körper funktioniere nicht mehr richtig. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass sich der Moment jetzt zum ersten Mal seit Langem wie ein vorsichtiges Durchatmen anfühlt – und dass sie diese Etappe bewusst gemeinsam mit Tobi und ihren Followern gehen will.

Zu dem Clip schreibt Maren ausführlich über die Achterbahnfahrt der Gefühle, die hinter ihnen liegt. "Heute haben wir den Anruf bekommen. Nach all den Monaten voller Fragen, Angst & Hoffnung fühlt es sich das erste Mal seit Langem so an, als dürften wir durchatmen", hält sie fest und denkt dabei auch an den schweren Rückschlag im vergangenen Jahr. Die Social-Media-Bekanntheit erklärt weiter: "Nach dem, was letztes Jahr passiert ist, hatte ich so oft das Gefühl, mein Körper funktioniert einfach nicht. Als wäre ich kaputt." Auch die gesundheitliche Situation von Tobias habe ihnen klar vor Augen geführt, wie unplanbar das Leben sein kann. "Und ja, Tobis Krankheit hat uns auch gezeigt, wie wenig planbar das Leben ist. Aber vielleicht müssen wir auch gar nichts mehr planen. Vielleicht dürfen wir einfach Schritt für Schritt wieder vertrauen", schreibt sie weiter auf Instagram. Von einem Happy End will Maren zwar noch nicht sprechen – für das Paar fühlt es sich aber wie die Erlaubnis an, wieder zu hoffen.

Maren betont in ihrem Statement, sie wolle ihre Follower ganz bewusst an der erneuten Kinderwunschreise teilhaben lassen. "Wir nehmen euch auf diese Reise mit. Ohne Filter, so wie es ist. Weil es leichter wird, wenn man nicht allein durch muss", verspricht sie und richtet sich damit besonders an Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen, aber kaum darüber sprechen. Schon beim Start ihres neuen Kapitels vor dem Kinderwunschzentrum hatten Maren und Tobi ihre Community eng mitgenommen und Einblicke in ihre Termine gegeben. Jetzt soll diese Offenheit weitergehen: "Wenn unsere Geschichte jemandem nur ein kleines bisschen Mut macht, dann hat es Sinn. Wir sind gespannt, wohin dieser Weg führt, und wir gehen ihn so, wie es sich für uns richtig anfühlt, langsam und zusammen." Für ihre Fans bleibt vor allem eines spürbar: Die beiden Influencer wollen auf ihrem Weg zum möglichen zweiten Baby keine Fassade aufbauen, sondern zeigen, wie sehr sie sich im Alltag gegenseitig stützen.

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Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf, April 2026

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Instagram / marenwolf Lyan River Wolf mit Influencer-Mama Maren Wolf

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Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, Influencer