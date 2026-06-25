Marina Hoermanseders Sohn seit einer Woche im Krankenhaus

Sorgenvolle Zeiten für Marina Hoermanseder (40): Der zweijährige Sohn der österreichischen Designerin, Fritzi, liegt bereits seit über einer Woche im Krankenhaus. Ausgerechnet an ihrem 40. Geburtstag, den sie am vergangenen Freitag feierte, befand sich Marina auf der Kinderstation – und teilte diese emotionale Situation nun mit ihren Fans auf Instagram. "Nicht auf meiner Bingo Card: Meinen 40. Geburtstag auf der Kinderstation zu verbringen", schrieb sie dort. Zudem entschuldigte sie sich bei all jenen, die ihr zum Ehrentag gratuliert hatten: "Ich habe alle Anrufe und Nachrichten zu meinem Geburtstag gesehen, aber die Kraft und Zeit (noch) nicht gefunden, zurückzurufen oder zu antworten."

Derzeit versuche sie gemeinsam mit ihrer Familie, die schwierige Situation zu meistern – und das trotz beruflicher Verpflichtungen. "Aktuell versuchen wir, unseren beiden Kindern gerecht zu werden und zwischen Fashion-Week-Vorbereitungen und beruflichen Verpflichtungen zu jonglieren", erklärte die Designerin weiter. Am meisten liege ihr aber daran, "einfach alles für unseren Fritzi schöner zu machen, wenn er nicht versteht, warum er gerade nicht nach Hause kann." Zu ihrem Post teilte Marina außerdem einen kurzen Clip aus dem Spital: Zu sehen ist ihre fünfjährige Tochter Lotti mit einem Dino- und einem Zuckerstangen-Luftballon auf dem Weg zu ihrem kleinen Bruder. Warum Fritzi im Krankenhaus behandelt werden muss, behielt die Designerin für sich. Sie versicherte ihren Followern jedoch, dass alles gut werde.

Erst vor rund fünf Wochen stand Marina Hoermanseder im Zentrum einer heftigen Debatte. In dem Podcast "tigges trifft" sagte sie damals: "Mein Ziel ist es, so zu arbeiten, als ob ich keine Kinder hätte, und so Mama zu sein, als ob ich nicht arbeiten würde." Dazu legte sie nach: "Meine Kinder checken gar nicht, dass ich arbeite, und meine Mitarbeiter checken gar nicht, dass ich Kinder habe." Ein Clip daraus ging auf Social Media viral. Viele Nutzerinnen fanden den Satz weltfremd. Immer wieder fiel dabei sinngemäß der Vorwurf: Das gehe nur "wenn man Personal hat".

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Timm, Michael / ActionPress Marina Hoermanseder, Designerin

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Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder und ihre Kinder, 2026

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