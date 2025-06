Marina Hoermanseder feiert Geburtstag mit emotionalen Worten

Marina Hoermanseder feierte ihren Geburtstag mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram. Die Designerin teilte dort ihre Gedanken über das Älterwerden und ließ ihre Follower wissen: "Das ist also 39. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich im nun 40. Lebensjahr wohler mit mir selbst fühlen würde als an meinem 23. Geburtstag." Mit einem humorvollen Verweis auf ihre langanhaltende Liebe zu Hello Kitty ergänzte sie: "Was geblieben ist… Hello Kitty. Ich bin unendlich dankbar für mein Leben. Happy Birthday to me." Die Designerin zeigte sich dabei reflektiert und voller Dankbarkeit.

Die Geburtstagspost wurde mit zahlreichen Glückwünschen von prominenten Kollegen kommentiert. Nicolas Puschmann (34) schrieb liebevoll: "Happy Birthday, meine Liebe." Auch Sängerin Vanessa Mai (33) ließ es sich nicht nehmen, Marina ihre besten Wünsche zu übermitteln: "Herzlichen Glückwunsch, mein Girl Crush." Zudem reihten sich auch zahlreiche weitere Follower ein, um der Designerin zu ihrem besonderen Tag zu gratulieren.

Bekannt für ihren unverwechselbaren Stil und ihre extravaganten Designs, hat Marina über die Jahre nicht nur in der Modewelt, sondern auch in der Promiszene viele Fans gewonnen. Neben ihrer beruflichen Kreativität scheint sie sich auch privat in ihrer Haut angekommen zu fühlen – eine Veränderung, die sie offenbar zu schätzen weiß. Am Ende ihres Ehrentages erhielt sie zudem noch eine ganz besondere Ehrung: Im großen Finale von Germany's Next Topmodel bekam die Designerin sogar eine Torte spendiert, wie auf Instagram zu sehen ist.

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Marina Hoermanseder

Anzeige Anzeige

Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder, Designerin

Anzeige Anzeige

Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder, Designerin

Anzeige