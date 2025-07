Erfolg im Job: Marina Hoermanseder lebt nicht für ihre Kids

Marina Hoermanseder hat es geschafft: Sie feiert weltweit als Modedesignerin Erfolge. Zu den Stars, die sie bereits einkleiden durfte, gehören Lady Gaga (39) und Nicki Minaj (42). Auch in Shows wie Germany's Next Topmodel ist die Österreicherin ein gern gesehener Gast. Im Podcast "Frauen 100" spricht Marina nun offen darüber, wie sie die Doppelbelastung von Karriere und Familie managt. Sie stellt klar, dass das Muttersein nicht ihr alleiniger Fokus ist. "Ich lebe nicht für meine Kinder. Meine Kinder sind in mein Leben gekommen", meint die Kreative.

Damit sie ihrem Workload Herr werden kann, nimmt sie ihre Sprösslinge oft mit – auf Reisen oder zu TV-Sets. "Ich bin keine perfekte Mutter, aber für mich bin ich perfekt, weil ich es so mache, wie ich es für richtig empfinde", ist sich die Modeschöpferin sicher. Dass sie stets mehreren Parteien gerecht werden muss, stelle jedoch auch eine Belastung dar. Marina schildert: "Ich freue mich oft, wenn ich von zu Hause wegkomme. Umgekehrt freue ich mich aber auch, wenn ich wieder von der Arbeit nach Hause komme."

Während sich Marina im TV meist von ihrer harten Seite präsentiert und sich nicht davor scheut, eine Szene zu machen, zeigt sie ihren Fans im Netz von Zeit zu Zeit eine ganz andere Seite von sich. Erst kürzlich teilte sie anlässlich ihres Geburtstages nachdenkliche Zeilen zum Thema Älterwerden und Selbstliebe. "Das ist also 39. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich im nun 40. Lebensjahr wohler mit mir selbst fühlen würde als an meinem 23. Geburtstag", schrieb sie auf Instagram.

Nicole Kubelka / Future Image Marina Hoermanseder bei den Bunte New Faces Awards im Juli 2025

AEDT / ActionPress Marina Hoermanseder

Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder, Designerin