Aus mit Paul? Marina Hoermanseder kuschelt mit Fußballer

Marina Hoermanseder sorgt mit einem überraschenden Auftritt für Gesprächsstoff: Die Designerin wurde am Wochenende im Olympiastadion Berlin beim Zweitliga-Duell zwischen Hertha BSC und Eintracht Braunschweig gesehen – Arm in Arm mit Lino Tempelmann. Der Fußballer stand verletzungsbedingt nicht im Kader und verfolgte die Partie von der Tribüne, wo die beiden eng beieinander saßen und gemeinsame Selfies machten, die es auch gleich in ihre Instagram-Story geschafft haben. Auffällig ist: An der Seite von Paul Harlem, dem Vater ihrer Kinder, zeigte sich Marina schon seit Monaten nicht mehr öffentlich, wie OE.24 berichtet. Während Braunschweig auf dem Rasen 0:1 verlor, zog das vertraute Auftreten der beiden auf den Rängen die Aufmerksamkeit auf sich.

Der Blick ins Netz nährt die Fragen: Auf Marinas Profilen fehlten zuletzt Paarfotos mit Paul komplett, stattdessen dominieren Einblicke in den Alltag mit den Kindern. Nun also die Bilder mit Lino, die deutlich persönlicher wirken als ein zufälliger Schnappschuss im Stadion. Ob es sich um eine neue Liebe, eine enge Freundschaft oder einfach einen gemeinsam verbrachten Nachmittag handelt, bleibt offen. Eine Stellungnahme gab es von der Unternehmerin bislang nicht. Auch Lino äußerte sich nicht zu den Aufnahmen. Sicher ist nur: Der Moment im Olympiastadion kam nicht unbemerkt, die Selfies verbreiteten sich schnell und heizten die Gerüchteküche zusätzlich an.

Privat hatte sich Marina und Pauls Geschichte einst online angebahnt und schnell Fahrt aufgenommen: Aus dem Match wurde eine Familie mit einer Tochter und einem Sohn, über die die Designerin immer wieder liebevolle Einblicke teilt. Zwischen Fashion-Events und Atelieralltag zeigte sie sich als Familienmensch, der berufliche Meilensteine gern mit Momenten zu Hause mischt. Lino gilt im Fußball als fleißiger Teamspieler, der abseits des Platzes selten laut auftritt und sich lieber auf die Arbeit konzentriert. Wer Marina kennt, weiß: Sie liebt klare Ansagen in Modefragen, hält ihr Innerstes aber oft zurück – und lässt Bilder sprechen, wenn Worte nicht nötig sind.

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Marina Hoermanseder bei den Bunte New Faces Awards im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram/marinahoermanseder/ Marina Hoermanseder mit Lino Tempelmann, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder, Oktober 2025