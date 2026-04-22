Susan Sideropoulos startet Staffel 2 von "That's My Style"

Susan Sideropoulos (45) feiert ihr TV-Comeback als Styling-Queen: Die Schauspielerin führt das Publikum auch in diesem Sommer wieder durch ihre Umstyling-Show "That's My Style" im ZDF. Der Sender kündigte jetzt in einer Pressemitteilung offiziell eine zweite Staffel an, die ab dem 5. Juli 2026 immer sonntags im Nachmittagsprogramm zu sehen sein wird. Susan stellt sich in ihrer Show gemeinsam mit einem Team aus Modeprofis der Mission, den Kandidaten ein komplett neues Styling zu verpassen. Für Fans des früheren GZSZ-Lieblings gibt es die neuen Folgen sogar schon vorab in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Am grundsätzlichen Konzept der Show ändert sich nichts. Die Teilnehmer dürfen in einem eigens eingerichteten Kaufhaus nach ihrem perfekten Look suchen, während die fünf Modeexperten parallel ihre Vorschläge entwickeln und eine individuelle Typberatung liefern. Wer am Ende das Rennen macht, entscheidet der Kandidat selbst – das Outfit, das er oder sie mit nach Hause nimmt, kürt gleichzeitig den siegreichen Profi. Neben Susan sind auch in Staffel zwei wieder Designerin Marina Hoermanseder, Kreativ-Berater Axel Surendorf, Influencerin und Modebloggerin Swaantje Taube sowie Stylist Konstantinos The Stylist dabei. Neu im Team ist Stilberaterin Ines Thömel, die Modeexperte Mads Roennborg ersetzt und frischen Input liefern soll. Außerdem rückt der Sendestart auf 14 Uhr vor und liegt damit noch näher am beliebten "ZDF Fernsehgarten".

Dass die zweite Staffel zustande kommt, ist nicht selbstverständlich – und gleichzeitig keine große Überraschung. Denn die erste Staffel, die im Juni 2025 startete, erzielte am Sonntagnachmittag einen Marktanteil von fast zehn Prozent und gilt damit als echter Quotenerfolg für den Sender. Für Susan, für die die Show etwas ganz Besonderes ist, ist die zweite Staffel ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere vor der Kamera. Die zweifache Mama ist vielen Fans noch durch ihre langjährige Rolle bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vertraut, hat sich in den vergangenen Jahren aber auch als Moderatorin und Entertainerin etabliert. In Interviews betonte sie immer wieder, wie sehr ihr echte Typveränderungen am Herzen liegen: Sie wolle Menschen helfen, sich in ihrer Haut wieder wohler zu fühlen und mutiger mit Mode zu experimentieren. Privat teilt die Schauspielerin auf Social Media immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag und kombiniert dort lässige Streetstyles mit farbenfrohen Looks – ein Stil, der nun auch bei "That's My Style" wieder im Mittelpunkt stehen dürfte.

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Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos im Dezember 2024

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Getty Images Susan Sideropoulos im November 2022

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ActionPress/ Georg Wenzel Susan Sideropoulos, 2020 bei der Premiere von "Magic Mike Live"