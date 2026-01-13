Koffer weg: Marina Hoermanseder verliert die Nerven

Marina Hoermanseder zeigte sich auf Instagram völlig aufgelöst: Auf dem Weg von Berlin nach München ist ihr Koffer verschwunden – und das ausgerechnet kurz vor der Hermann Maier Star Ski Challenge in Flachau. In dem Gepäckstück waren nicht nur ihre Outfits und Ausrüstung für das Event, sondern auch Kleidung ihrer zwei Kinder. "Absoluter Horror, schmeiße gerade die Nerven weg", sagte die Designerin unter Tränen in ihrer Story und rang sichtbar um Fassung.

In ihrer Story schilderte Marina, wie sehr sie die Ereignisse der letzten Tage an ihre Grenzen gebracht haben. Schon zuvor habe ihre Familie in Berlin mehrere Tage ohne Strom auskommen müssen – sie selbst sprach von einem "Katastrophenmodus". Dennoch keimte nach der stressigen Zeit kurz Hoffnung auf, als ihr zugesichert wurde, dass der Koffer in München ankommen würde. Das bestätigte sich zwar, doch statt Erleichterung folgte neue Frustration: Die Airline teilte ihr mit, dass die Zustellung dennoch bis zu drei Tage dauern könne. Verzweifelt wandte sich Marina daraufhin an ihre Community und fragte nach Kontakten zum Bodenpersonal am Münchner Flughafen. Am Ende blieb ihr nur die Hoffnung, dass sich doch noch eine schnelle Lösung findet und wenigstens ein Teil des Chaos bald ein Ende hat.

Marina, die seit Jahren mit ihren extravaganten Designs in der Modewelt für Aufsehen sorgt, ist auch privat äußerst engagiert. Neben ihren beruflichen Verpflichtungen widmet sie sich mit viel Liebe ihren beiden Kindern. Ihre Offenheit auf Social Media gibt ihren Fans regelmäßig Einblick in den oft chaotischen Alltag zwischen Laufstegen und Familienleben. Mit ihrer authentischen Art hat sie sich eine treue Anhängerschaft aufgebaut, die ihr auch in schwierigen Zeiten wie diesen beisteht.

RTL Marina Hoermanseder, Designerin

Nicole Kubelka / Future Image Marina Hoermanseder bei den Bunte New Faces Awards im Juli 2025

Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder und ihre Kinder, 2026