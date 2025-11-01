Das sind die besten Halloween-Looks 2025 der deutschen Stars

Das vergangene Halloween-Wochenende stand ganz im Zeichen kreativer Outfits und schaurig-schöner Looks – die Stars machten dabei keine Ausnahme! Die Elevator Boys sorgten für einen Hingucker, indem sie sich als die Saja Boys aus der Netflix-Produktion KPop Demon Hunters verkleideten. Emely Hüffer (29) zeigte sich auf Instagram in einem farbenfrohen Partnerlook mit ihrem Sohn Ocean, beide als Sonnenblumen gekleidet. Ein strahlender und gleichzeitig hoffnungsvoller Anblick an diesem sonst so dunklen Feiertag.

Céline Bethmann (27) entschied sich für einen glamourösen und verführerischen Elfen-Look. Mit glitzernden Details und einer majestätischen Ausstrahlung stand das Model im Mittelpunkt der Party. Marina Hoermanseder hingegen verzichtete auf gruselige Outfits und setzte stattdessen auf Niedlichkeit. Sie schlüpfte in ein kuscheliges Bambi-Kostüm, das selbst dem Familienhund so sehr gefiel, dass er nicht von ihrer Seite wich. Ihre Interpretation von Halloween zeigte, dass nicht immer Horror-Stimmung herrschen muss.

Doch kein Halloween ohne Heidi Klum (52): Die Moderatorin sorgte am Freitagabend in New York erneut für großes Aufsehen. Ihr spektakulärer Auftritt als schlangenartige Medusa wurde zum Gesprächsthema des Abends. In schuppiger, grüner Haut und mit einem mächtigen Schlangenkopf setzte Heidi auf pure Dramatik. Ihr Mann Tom Kaulitz (36) erschien passend dazu als versteinerter Soldat und fand das Kostüm seiner Frau "supersexy", wie er gegenüber People verriet. Und auch Heidi war begeistert: "Ich finde, er sieht auch superheiß aus."

Instagram / timschaecker Die Elevator Boy als die Saja Boys von "KPop Demon Hunters"

Instagram / emskopf Emely Hüffer mit ihrem Sohn Ocean, Oktober 2025

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann, Oktober 2025

Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder, Oktober 2025

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei ihrer Hallowee-Party in New York City, Oktober 2025