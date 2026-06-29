Diagnose: Deshalb war Marina Hoermanseders Sohn in Klinik

Zwölf bange Tage lagen hinter Marina Hoermanseder (40) und ihrer Familie: Der zweijährige Sohn der österreichischen Designerin, Fritzi, musste im Krankenhaus behandelt werden – und durfte nun endlich wieder nach Hause. Was genau hinter dem Krankenhausaufenthalt steckte, erklärte die 40-Jährige jetzt ihren Fans in einem emotionalen Instagram-Posting. "Fritzi konnte plötzlich nicht mehr gehen und hatte Schmerzen im Bein und hatte hohes Fieber", schilderte sie die erschreckenden Anfangssymptome. Nach Bluttests und einer MRT-Untersuchung stand die Diagnose fest: Osteomyelitis.

Dabei handelt es sich um eine schwerwiegende, meist durch Bakterien ausgelöste Entzündung des Knochenmarks und des gesamten Knochens. Marina erklärte gegenüber ihren Followern, dass die Erkrankung über Bakterien in einem aufgekratzten Mückenstich entstehen kann. Die erste Prognose der Ärzte war besorgniserregend: bis zu vier Wochen stationär. "Emotional und organisatorisch absoluter Horror", beschrieb die Designerin die Situation. Dass Fritzi nun bereits nach zwölf Tagen entlassen werden konnte, ist für die Familie eine große Erleichterung. Während Fritzi in der Klinik war, kümmerte sich Marina auch darum, es dem Kleinen so angenehm wie möglich zu machen – mit viel Spielzeug und dem Versuch, das Beste aus den Umständen zu machen.

Ihren 40. Geburtstag am 19. Juni hatte Marina auf der Kinderstation verbracht. Ihr Team überraschte sie dort mit einem Kuchen, Blumen und Geschenken. Auch Fritzis große Schwester Lotti, die 2020 geboren wurde, meisterte die schwierige Zeit auf ihre eigene Art. "Ich glaube, Lotti hat sich sogar ein bisschen gefreut, mich auch mal für sich allein zu haben", erzählte Marina auf Instagram mit einem Schmunzeln. Nun kann sich die ganze Familie gemeinsam daheim erholen.

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AEDT / ActionPress Marina Hoermanseder

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Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder mit ihrem Sohn Fritzi

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