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Christina Hänni
Luca Hänni teilt private Familieneinblicke in Camping-Urlaub

Luca Hänni teilt private Familieneinblicke in Camping-Urlaub

- Hannah Kändler
Lesezeit: 1 min

Sänger Luca Hänni (31) gönnt sich gemeinsam mit seiner Frau Christina Hänni (36) und ihrer gemeinsamen Tochter eine Auszeit in der Natur – und nimmt seine Fans auf Instagram mit. Der Musiker teilte jetzt eine ganze Reihe privater Urlaubsfotos, die einen seltenen Blick in den Familienalltag gewähren. Zu sehen ist etwa, wie er gemeinsam mit seiner kleinen Tochter in einem See badet, sie vor einer malerischen Bergkulisse auf seinen Schultern trägt und entspannt lächelnd einen Camper steuert. Dazu schwärmt er: "Einfach erleben und genießen. Dieser Trip tut mir richtig gut!"

Das Paar hält das Gesicht seiner Tochter und deren Namen bewusst aus der Öffentlichkeit heraus, teilt aber hin und wieder Einblicke in ihre gemeinsame Familienzeit. Die kleinen Momente, die Luca nun zeigt, dürften vielen Fans das Herz erwärmen – ob im Wasser planschend oder beim Blick über die Berge.

Luca und Christina sind seit Juni 2024 Eltern. Die Tänzerin hatte zuletzt in einer Instagram-Fragerunde offen über ihre neue Lebenssituation gesprochen. Darin beschrieb sie, dass sie seit der Geburt des Kindes viel zu Hause sei, während Luca beruflich viel unterwegs ist. Die Camping-Reise kommt da offenbar genau zur richtigen Zeit: gemeinsame Familienzeit abseits des Alltags, mitten in der Natur.

Luca Hänni, Sänger
Getty Images
Luca Hänni, Sänger
Luca Hänni und seine Tochter im Camping-Urlaub
Instagram / lucahaenni1
Luca Hänni und seine Tochter im Camping-Urlaub
Luca Hänni und seine Partnerin Christina, 2024
Instagram / christina.haenni
Luca Hänni und seine Partnerin Christina, 2024
Treffen Lucas Urlaubsfotos eurer Meinung nach den richtigen Ton?
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