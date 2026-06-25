Senna Gammours Gebärmutterentfernung endete beinahe tödlich

Senna Gammour (46) spricht im Podcast "Main Character Mode" von Samira Yavuz (32) über eine schwere Zeit in ihrem Leben. "Ich hatte eine Gebärmutterentfernung im jungen Alter. Das war eine medizinische Entscheidung, die bereue ich auch nicht", schildert sie. Der Eingriff passierte mit 27, wie Senna es beschreibt, in der erfolgreichsten Phase ihrer damaligen Band Monrose. Der Eingriff verlief jedoch nicht wie geplant. "Ich bin aus dem Krankenhaus gezwungenermaßen raus, weil da die Presse war. Ich wurde ja quasi gejagt", erinnert sie sich. Am Tag nach der OP plagten sie jedoch starke Schmerzen. Senna kehrte also ins Krankenhaus zurück und machte dort eine unschöne Entdeckung.

"Es wurde beim Operieren etwas in mir drin vergessen. Mein Körper hat das rausgeschoben – das waren die Schmerzen", erklärt sie und betont: "Ich hätte daran sterben können." Nach einem weiteren Eingriff ging es ihr körperlich besser, ihre psychische Heilung habe jedoch deutlich länger gedauert. Dass sie keine Kinder mehr bekommen kann, habe weitreichende Auswirkungen auf ihr Leben gehabt. "Bis du diesen Zustand akzeptierst, dauert es auch seine Zeit. Du fühlst dich halt nicht als ganze Frau, weil dir das von außen auch so hinterhergerufen wird. Du triffst auf Männer, die gerne Kinder haben wollen, aber du kannst ihnen keine Kinder geben", beschreibt sie. Man werde immer wieder auf den Fakt reduziert, keine Gebärmutter mehr zu haben. Senna gesteht: "Irgendwann glaubst du das, was die alle sagen: Dass du keine ganze Frau sein kannst."

Heute hat Senna mit diesem Gefühl abgeschlossen und fühlt sich wieder pudelwohl in ihrer Haut. Eine wichtige Unterstützung sei ihre Mutter gewesen, die sie feministisch erzogen habe. Senna schwärmt: "Diese Frau ist einfach nur heftig. Von ihr haben wir unsere feministische Ader. Meine Mutter hat gesagt: 'Warum heiraten? Du guckst dir jetzt erstmal die Welt an!'" Dennoch bleibt die Kinderlosigkeit ein Thema, das Senna bis heute immer wieder beschäftigt.

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Getty Images Senna Gammour, Juli 2025

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Imago Senna Gammour, Januar 2025

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