Senna Gammour kritisiert Oliver Pocher für "Bums"-Kommentar

Oliver Pocher (47) sorgt einmal wieder mit einem Spruch für Wirbel: Auf einem roten Teppich witzelte der Comedian in Richtung Schauspielerin Leily Hosseini, er könne sie ganz "erfolgreich in die Branche reinbumsen". Der Clip verbreitete sich rasch im Netz – und erreichte auch Ex-Monrose-Mitglied Senna Gammour (46). Die Sängerin reagierte auf Instagram, teilte den Ausschnitt und wetterte: "Und das Schlimme daran ist, dass solche sexistischen, frauenfeindlichen Aussagen und Übergriffe von alten weißen Männern nicht einmal heimlich passieren, sondern von ihnen selbst veröffentlicht werden."

Damit war aber nicht das letzte Wort gesprochen. In ihrer Social-Media-Story legte Senna nach und verurteilte die Szene mit einer glasklaren Ansage: "Sie laden es selbst hoch. Das zeigt, wie sicher sie sich fühlen. Wie normalisiert dieses Verhalten für sie ist, ist genau das eigentliche Problem." Ihre Aussage untermauerte die frühere Popstars-Gewinnerin mit mehreren brechenden Emojis, die ihre Abneigung gegen das Gerede des Komikers verdeutlichten.

Senna ist seit Jahren eine laute Stimme in sozialen Medien, wenn es um Respekt, Grenzen und den Umgangston in der Unterhaltungsbranche geht. Die frühere Band-Sängerin teilte auch einen früheren Clip von Ex-"Popstars"-Trainer Detlef D! Soost (55), in dem er sich ihr gegenüber respektlos verhielt. "Mir war wichtig zu zeigen, dass das, was Frauen heute erleben, ob vor der Kamera oder dahinter, nichts Neues ist. Diese Dinge passieren nicht erst seit gestern, sie passieren seit Jahrzehnten", schrieb sie dazu und kündigte an, dass sie mit dem Tänzer in einer Folge ihres Podcasts "Recall" sprechen wird. Senna fügte hinzu: "Ich möchte ergänzen, dass sich Detlef D! Soost in derselben Folge, vor der Kamera und hinter der Kamera, bei mir entschuldigt hat."

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Senna Gammour und Oliver Pocher

Anzeige Anzeige

Instagram / l_e.i.l_y Oliver Pocher und Leily Hosseini, Deutscher Filmball 2026

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Detlef D! Soost, Lucy Diakovska, Senna Gammour und Ross Antony