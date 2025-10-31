Gebärmutter-OP: Senna Gammour leidet unter Kinderlosigkeit

Senna Gammour (45) öffnet sich im "Zycho"-Podcast über eine der schwersten Zeiten ihres Lebens. Die Sängerin und ehemalige Monrose-Bandmitglied sprach darüber, wie gesundheitliche Probleme ihr Leben nachhaltig veränderten. Mit nur 27 Jahren wurde bei ihr eine Diagnose gestellt, die eine Gebärmutterentfernung erforderlich machte. Damals, mitten in den Vorbereitungen ihrer Hochzeit, änderte sich alles: Die Beziehung zu ihrem damaligen Partner zerbrach, nachdem sie erfahren hatte, dass er sie jahrelang betrogen hatte. Die geplante Zukunft, der Wunsch nach Kindern – all das schien für immer verloren.

In dem Gespräch schilderte die 45-Jährige, dass die ersten Anzeichen für ihre gesundheitlichen Beschwerden bereits während der Dreharbeiten zur Castingshow "Popstars" im Jahr 2006 begannen. Immer wieder litt sie unter starken Unterleibsschmerzen, die schließlich zu dramatischen Vorfällen führten, wie einem Zusammenbruch vor einem Auftritt 2007. Rückblickend bedauert sie, damals nicht rechtzeitig auf ihren Körper gehört zu haben: "Warum bin ich nicht früher zum Arzt gegangen? Warum habe ich nicht auf mein Gefühl gehört? [...] Ich habe mich geschämt." Dennoch zeigt sich Senna heute gestärkt und reflektiert über das, was ihre Erfahrungen sie gelehrt haben. Sie erzählte, wie sie Jahre des Zweifels durchlebte – an sich selbst, an der Liebe und am Leben – um schließlich neue Kraft zu schöpfen.

Vor rund drei Wochen hatte die Künstlerin eine traurige Nachricht für ihre Fans parat. Eigentlich hätte sie im November mit ihrer Comedy-Tour "Toxisch, aber süß" auf der Bühne stehen sollen. Stattdessen verkündete sie auf Instagram: "Leider muss ich meine Tour absagen." Der Grund war der ernsthafte Gesundheitszustand ihrer Mutter. "Meine Mama hatte vor einiger Zeit einen Herzinfarkt, und ihre geplante Herz-OP musste nun erneut verschoben werden, weil neue gesundheitliche Probleme aufgetreten sind", teilte sie offen. Für sie war sofort klar: "Ich muss mich jetzt für das Wichtigste in meinem Leben entscheiden – für meine Mama."

Getty Images Senna Gammour, März 2022

Getty Images Senna Gammour, Juli 2025

Getty Images Senna Gammour, Sängerin