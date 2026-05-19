Palina scheint ready für eine Hochzeit mit Julian Claßen

Babyglück und Hochzeitssehnsucht zugleich: Die Influencerin Palina, die gemeinsam mit ihrem Partner Julian Claßen (33) ein Baby erwartet, hat auf Instagram unmissverständliche Hinweise gestreut, dass sie mehr als bereit für einen Heiratsantrag wäre. In ihrer Story teilte sie ein Foto, auf dem sie eine übergroße Deko-Verlobungsring-Attrappe in den Händen hält. Dazu schrieb sie augenzwinkernd: "Kaufe ich jetzt und stelle es ins Wohnzimmer. Vielleicht checkt ers dann!" Die Botschaft war kaum zu übersehen und richtete sich ganz offensichtlich an den Influencer.

Als dann in einer Fragerunde ein Follower wissen wollte, ob Palina lieber schwanger heiraten oder erst die Geburt abwarten würde, ließ sie keine Zweifel aufkommen. Sie antwortete mit einem Bild, auf dem sie sich nachdenklich auf ihrer Hand abstützt, und schrieb dazu: "Du, ich wäre heute noch bereit, die Sonne ist ja noch nicht mal unten." Damit nicht genug: In einem weiteren Scherz wandte sie sich direkt an Julian und fragte: "Wollen wir anstatt jetzt einkaufen zu gehen vielleicht was anderes machen?"

Vor vier Tagen sorgten Palina und Julian für den nächsten Gefühlsmoment: Sie enthüllten auf Instagram das Geschlecht ihres ersten gemeinsamen Kindes. In einem Video standen die beiden vor einem Meer aus rosa und blauen Ballons, Palina mit einer langen Nadel in der Hand, Julian mit einem großen Ballon. Als Palina den Ballon platzen ließ, regnete blaues Glitzerkonfetti durch das Wohnzimmer: Es wird ein Junge! Palina wirkte sichtlich überwältigt, wischte sich Tränen aus den Augen, und Julian nahm sie direkt in den Arm. Im Hintergrund waren sogar die jubelnden Stimmen von Julians Kindern zu hören.

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Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Social-Media-Stars

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Instagram / palinamin Palina hält einen großen Deko-Ring in der Hand, Mai 2026

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Instagram / julienco_ Julian und Palina bei ihrem Gender-Reveal, Mai 2026

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