Marc Terenzi reagiert auf den Abrechnungssong seiner Tochter

Mit ihrem Song "Daddy Issues" gewährt Summer Terenzi (19) einen schonungslos offenen Einblick in ihre Gefühlswelt – und richtet sich dabei vor allem an ihren Vater Marc Terenzi (47). In dem emotionalen Titel bezeichnet die 19-Jährige den Sänger unter anderem als "Narzissten" und singt die Zeile: "Mein Vater wollte nie Kinder." Nun äußert sich Marc gegenüber der Bild ausführlich zu den Vorwürfen seiner Tochter. Dabei zeigt er sich selbstkritisch, räumt schwere Fehler ein und bittet offen um Vergebung. "Summer hat vollkommen recht", betont er und fügt hinzu: "Ich war bis vor einem Jahr Alkoholiker und drogenabhängig und konnte deswegen kein guter Vater sein. Was ich zutiefst bereue und was mir leidtut."

Nach schwierigen Jahren und mehreren persönlichen Rückschlägen hat Marc inzwischen einen Entzug hinter sich und arbeitet daran, sein Leben neu zu ordnen. Den Vorwurf seiner Tochter, er habe keine Kinder gewollt, weist der Musiker jedoch entschieden zurück. "Ich wollte immer Vater sein. Ich will meine Kinder, ich liebe meine Kinder", stellt er klar. Trotz der harten Kritik zeigt sich der 47-Jährige gegenüber Summer verständnisvoll. "Summer ist eine erwachsene, starke Frau. Ich muss dieses Lied und ihr Verhalten respektieren", erklärt er. Sein größter Wunsch sei es nun, eine zweite Chance zu bekommen – bei Summer und seinen Kindern.

Wie emotional die Situation zwischen Summer und Marc Terenzi ist, zeigt bereits die Entstehungsgeschichte von "Daddy Issues". Die Jugendliche nutzt ihre Musik schon seit Jahren, um persönliche Erlebnisse und Gefühle zu verarbeiten – ihr neuer Song zählt dabei zu ihren bislang intimsten Werken. "Das ist einer der ehrlichsten und härtesten Songs, die ich je in meinem Leben geschrieben habe. Ich habe dabei viel geweint, aber auf eine gewisse Weise hat er mich auch geheilt", erklärte sie kürzlich auf Instagram. Auch in den Lyrics sparte sie nicht mit harten Worten. "Für ihn werde ich niemals genug sein", sang sie. Und sie fragte: "Wie soll ich an die Liebe glauben?"

Anzeige Anzeige

Ot,Ibrahim / ActionPress Marc Terenzi, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / marc_terenzi Summer Terenzi und Marc Terenzi, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Imago Summer Terenzi beim YouTube Music Award Dinner 2025 in Berlin