Toxisches Arbeitsumfeld? Alex Cooper widerspricht Vorwürfen

Alex Cooper (31) hat in Cannes ihr Schweigen zu den Vorwürfen gegen ihr Unternehmen Unwell gebrochen. Die Medienunternehmerin stellte sich bei einem Gespräch mit Wall Street Journal-Redakteurin Suzanne Vranica den Berichten über ein angeblich toxisches Arbeitsumfeld. Zuvor hatten unter anderem Vanity Fair und Bloomberg News über problematische Zustände in ihrem Firmenumfeld berichtet. Dabei ging es auch um Alex' Ehemann und Geschäftspartner Matt Kaplan, dem unter anderem vorgeworfen wird, Mitarbeitende angeschrien, nach ihrem Sexualleben gefragt und ihr Aussehen kommentiert zu haben.

Alex bezeichnete die Berichterstattung als "Schmutzkampagne". Sie erklärte, man solle "nicht alles glauben, was im Internet steht" und fügte hinzu: "Ich denke, dass wir bei Unwell wirklich großartige Arbeit geleistet haben, und wenn man durch die Flure geht, gibt es so viele Menschen, die sehr gerne in diesem Unternehmen arbeiten." Auf die Frage, ob die Vorwürfe die Zusammenarbeit mit Markenpartnern erschwert hätten, antwortete sie schlicht: "Ich habe das Gefühl, dass ich nie beschäftigter war als jetzt."

Inmitten all der Turbulenzen gab Alex im Mai bekannt, ihr erstes Kind mit Matt zu erwarten. Das Paar hatte im April 2024 geheiratet. Quellen aus dem Umfeld der beiden versicherten gegenüber dem Magazin People, dass die kursierenden Gerüchte über Spannungen in der Ehe "falsch" seien und die beiden sich sehr auf das neue Kapitel freuten. Privat läuft es somit rund für das Paar. Und auch geschäftlich lässt sich Alex nicht unterkriegen. "Ich glaube, der Grund, warum ich in dieser Branche Erfolg hatte, ist, dass ich ein wirklich dickes Fell habe und weiter vorangehen werde", zeigte sie sich kämpferisch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alex Cooper, Podcasterin

Anzeige Anzeige

Getty Images Alex Cooper und Matt Kaplan beim YouTube Brandcast in New York City, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandra Cooper im September 2022

Bei den toxisch-Workplace-Vorwürfen: Auf wessen Seite steht ihr? Team Alex – die Berichte schießen übers Ziel hinaus. Team Whistleblower – da dürfte mehr dran sein. Ergebnis anzeigen