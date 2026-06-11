"Alles erreicht": Alex Cooper war bereit für Schwangerschaft

Alex Cooper (31) hat in der neuesten Folge ihres Podcasts "Call Her Daddy" offen über den Weg zu ihrer Schwangerschaft gesprochen. Die 31-jährige Moderatorin und Social-Media-Persönlichkeit erklärte darin, dass sie nach ihrer Hochzeit mit Matt Kaplan im Jahr 2024 zunächst auf Babypläne verzichtet hatte – und schilderte nun ausführlich, wie sie schließlich doch bereit für das nächste Kapitel wurde. Erst im vergangenen Mai hatte sie die freudige Nachricht auf Instagram mit dem schlichten Kommentar "Unsere Familie" verkündet.

Kurz nach der Hochzeit hatte Alex bewusst entschieden, die Familienplanung zu pausieren. "Ich wollte unsere Beziehung priorisieren, ich wollte die Arbeit priorisieren, und ich wollte, ehrlich gesagt am wichtigsten, mich selbst priorisieren", erklärte sie in der Podcastfolge vom 10. Juni. Den eigentlichen Wendepunkt beschrieb die Moderatorin als einen ganz persönlichen Moment mit ihrem Mann: "Wir saßen im Whirlpool, es war einer unserer Whisky-Abende. Und ich schaute ihn an und sagte: 'Das Einzige, was sich gerade wirklich fehlend anfühlt, ist ein Kind und unsere eigene Familie.'" Sie habe sich dabei keinerlei Angst gespürt – nur ein tiefes Gefühl von Sicherheit und Einigkeit mit Matt. "Ich habe mich noch nie sicherer und selbstbewusster in unserer Partnerschaft gefühlt", so Alex weiter. Die Zeit für sich selbst habe sie "stabiler, reifer und emotional bereit" für die Mutterschaft gemacht.

Dass die Schwangerschaft nicht reibungslos begann, hatte Alex bereits zuvor öffentlich gemacht. In einem Video teilte sie Einblicke in ein schwieriges erstes Trimester, das sie mit starker Übelkeit verbracht hatte – unter anderem auf einer Geschäftsreise, auf der saure Süßigkeiten ihr einziger verlässlicher Begleiter waren. Ihr Podcast "Call Her Daddy", in dem sie nun auch ihre Schwangerschaftsgeschichte erzählt, zählt zu den meistgehörten Podcasts weltweit und hat Alex über die Jahre zu einer der einflussreichsten Medienpersönlichkeiten ihrer Generation gemacht.

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Getty Images Alexandra Cooper im September 2022

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Instagram / alexandracooper Alex Cooper, Podcasterin

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Instagram / alexandracooper Alex Cooper mit Ehemann Matt Kaplan, Mai 2026