Alex Coopers Ehemann soll ihre Mitarbeiter angeschrien haben

Alex Cooper (31) steckt gerade in gleich mehreren Auseinandersetzungen: Während die Podcasterin öffentlich mit Kollegin Alix Earle (25) im Clinch liegt, sorgt nun ihr Ehemann Matt Kaplan für neuen Wirbel. Laut einem Bericht von Bloomberg soll Kaplan, der als Co-CEO das Tagesgeschäft von Coopers Unwell Network leitet, regelmäßig Mitarbeiter anschreien. Mehrere Quellen aus dem Umfeld des Unternehmens berichten von einem angespannten Arbeitsklima, das bei einigen Mitgliedern des Teams offenbar zu einem Punkt geführt hat, an dem sie mit einem Abbruch ihrer Arbeit am Set und bei Livetouren gedroht haben.

Besonders gravierend ist laut dem Bericht ein Vorfall bei Coopers Sendung "Unwell Winter Games": Kaplan soll die Crew dort angefahren und damit gedroht haben, sie aus der Hollywoodbranche zu drängen, falls ihnen Fehler unterliefen. Ein erfahrenes Crew-Mitglied soll dabei in Tränen ausgebrochen sein. Formal haben mehrere Mitarbeiter Beschwerden eingereicht und damit gedroht, zu kündigen, sollte sich Kaplans Verhalten nicht ändern. In Coopers Doku "Call Her Alex" aus dem Jahr 2025 soll zudem ein Produktionsmanager während einer Livetour mit dem Abbruch gedroht haben – Kaplan erklärte dies mit dem anstrengenden Arbeitspensum, während eine andere Quelle gegenüber Bloomberg den Zusammenbruch auf Kaplans Verhalten zurückführte.

Dabei hatte Alex erst kürzlich in einem Interview mit dem Magazin Marie Claire betont, dass ihre Tür für ihre Mitarbeiter "immer offen" stehe und sie als CEO ein "sehr positives und sicheres" Umfeld schaffen wolle. Abseits der internen Turbulenzen ist die Moderatorin auch in einen öffentlichen Streit mit Alix Earle verwickelt. Am 13. April hatte Cooper in einem TikTok-Video ihre Kollegin direkt aufgefordert, aufzuhören, sich "hinter anderen zu verstecken" und den Konflikt offen auszutragen. Seither hat sich das Drama ausgeweitet: Auch Brianna LaPaglia, bekannt als "Chickenfry", mischte sich ein und bezeichnete Cooper als "Mean Girl".

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Getty Images Alex Cooper, Podcasterin

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Getty Images Alex Cooper, Podcasterin

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Getty Images Alex Cooper, 2023