Schwanger und hungrig: Alex Cooper weint wegen eines Steaks

Wenn die Schwangerschaftshormone zuschlagen, ist keine Situation mehr wirklich vorhersehbar – das musste auch Alex Cooper (31) am eigenen Leib erleben. Die Podcasterin und Social-Media-Persönlichkeit brach während einer Geschäftsreise in einem Restaurant in Tränen aus, weil das bestellte Steak zu klein war. In ihrem Podcast "Call Her Daddy" sprach sie jetzt offen darüber, wie intensiv ihr Hunger in der Schwangerschaft ist, berichtet. Ihr Ehemann Matt Kaplan war dabei und reagierte auf seine ganz eigene Art: Er schob ihr kurzerhand sein eigenes Steak rüber, um sie zu beruhigen.

Im Podcast beschrieb Alex, wie sie sich in den ersten Schwangerschaftswochen gefühlt hat – nämlich wie "ein Staubsauger", der "eine ganze Familie hätte aufessen können". Ihr Hunger sei schlichtweg überwältigend gewesen. Das Steak-Erlebnis war dabei nicht der erste Food-Moment, über den sie gesprochen hatte: Zuvor hatte sie bereits verraten, dass Donuts und Burger von In-N-Out zu ihren Schwangerschaftsgelüsten gehören. Beim Restaurantbesuch auf der Geschäftsreise war das Steak dann allerdings der Tropfen, der das Fass – oder vielmehr die Tränen – zum Überlaufen brachte. "Ich fühlte mich wie ein Tier", sagte sie dazu im Podcast.

Alex und Matt hatten erst vor einigen Wochen öffentlich gemacht, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die beiden heirateten 2023, nachdem sie ihre Beziehung lange Zeit privat gehalten hatten. Alex, die mit ihrem Podcast "Call Her Daddy" zu einer der einflussreichsten Stimmen im Bereich Unterhaltung und Lifestyle avanciert ist, zeigt auf Social Media inzwischen auch stolz ihren wachsenden Babybauch.

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Getty Images Alex Cooper beim YouTube Brandcast im Lincoln Center, Mai 2026

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Getty Images Alex Cooper, 2025

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Instagram / alexandracooper Alex Cooper, Podcasterin