So hart war Alex Coopers erstes Schwangerschaftstrimester

Alex Cooper (31) gibt ihren Fans auf TikTok intime Einblicke in die Anfänge ihrer Schwangerschaft: Die Moderatorin des Podcasts "Call Her Daddy" teilte auf Instagram ein älteres Video aus ihrem ersten Trimester und verriet darin, wie schwer ihr diese ersten Wochen gefallen sind. Die Social-Media-Bekanntheit war damals gerade auf einer Geschäftsreise unterwegs und kämpfte nach eigener Aussage mit starker Übelkeit. "Mir ist so übel", erklärte sie in dem Clip und fügte hinzu: "Alles klingt so eklig." Hilfe fand die Social-Media-Bekanntheit in dieser Phase vor allem in sauren Süßigkeiten – dem einzigen, was sie zuverlässig bei sich behalten konnte.

Doch nicht nur die körperlichen Beschwerden machten Alex zu schaffen. Ihr fiel es außerdem schwer, ihr großes Babyglück geheimzuhalten – selbst gegenüber ihrem Umfeld. "Ich will einfach meckern – ich will mich beschweren und sagen: 'Mir ist so beschissen übel.' Aber ich kann das offensichtlich nicht, weil ich versuche, es so lange wie menschenmöglich niemandem zu sagen", so die 31-Jährige. Weil sie nach eigener Aussage "jemand ist, der gerne klagt und sich mit anderen austauscht", habe sie während Meetings heimlich Nachrichten an ihren Ehemann Matt Kaplan geschrieben. Sein Kommentar, als sie schrieb, dass sie sich fühle, als würde sie sterben: "Ich liebe dich so sehr, Babe."

Inzwischen können Alex und Matt ihr Glück ganz offen zeigen: Vor Kurzem präsentierte die werdende Mama auf Instagram stolz ihre ersten Babybauch-Fotos und plauderte dort auch ganz entspannt über neue Gelüste. "Sagt mir eure Schwangerschafts-Cravings, denn Donuts und In-N-Out haben es mir angetan", schrieb sie zu den Schnappschüssen. Ein Insider betonte gegenüber People zudem, wie groß die Vorfreude bei dem Paar ist. Die beiden hätten ihre Babyneuigkeiten so lange wie möglich für sich behalten wollen und seien jetzt "sehr aufgeregt über dieses neue Kapitel".

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Instagram / alexandracooper Alex Cooper, Podcasterin

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Instagram / alexandracooper Alex Cooper, Juni 2026

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Getty Images Alex Cooper und Matt Kaplan beim YouTube Brandcast in New York City, Mai 2026

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