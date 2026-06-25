Wegen Schneebesen: Loredana Wollny wirft Partner Servet raus

Ein zweckentfremdeter Schneebesen hat bei Loredana Wollny (22) und ihrem Ehemann Servet für eine handfeste Beziehungskrise gesorgt. Die 22-Jährige dokumentierte die Ereignisse, die sich im Rahmen von Renovierungsmaßnahmen zutrugen, ausführlich in ihren Instagram-Storys und ließ ihre Follower live daran teilhaben, wie sich das Drama entfaltete: Servet hatte sich – auf der Suche nach einem passenden Gegenstand, um Gips anzurühren – an den Küchenutensilien bedient und sich unglücklicherweise ausgerechnet für Loredanas Lieblingsschneebesen entschieden. Obwohl er selbst schon im Vorfeld die Befürchtung äußerte, dass das sein Ende bedeuten konnte, zog er die Aktion durch und es kam, wie es kommen musste: Der Rührbesen überlebte seinen Einsatz nicht.

In der Konsequenz präsentierte sich Loredana demonstrativ unnachgiebig und erklärte: Als Strafe für den Schneebesenmissbrauch werde Servet die folgende Nacht auf der Couch verbringen und auch vom leckeren Essen, das sie schon für die Familie gekocht hatte, nichts abbekommen. Die Verbannung auf die Couch blieb jedoch nicht von Dauer: Nach anhaltendem Bitten und Betteln gab die Blondine schließlich nach und postete wenig später eine Story, in der das Paar wieder gemeinsam im Bett lag. Trotz ihres raschen Einlenkens wolle sie den Vorfall allerdings an Servets Vater melden, scherzte Loredana.

Dass das Paar seine Social-Media-Gefolgschaft regelmäßig an den Höhen und Tiefen des Beziehungsalltags teilhaben lässt, ist erprobtes Programm. Erst kürzlich amüsierte sich Loredana öffentlich darüber, dass Servet eine künstliche Intelligenz nach Ratschlägen für eine glücklichere Ehe befragt hatte. Trotz der wiederkehrenden Reibungspunkte und der medial inszenierten Sticheleien demonstrierten die beiden am Ende ihrer Story-Sequenz mit einem gemeinsamen Bett-Selfie, dass der häusliche Frieden vorerst wiederhergestellt ist.

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Ehemann Servet, Juni 2025

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Mann Servet

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Ehemann Servet und Sohn Aurelio