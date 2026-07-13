Familie ignoriert Loredana Wollnys Schwangerschaft im Netz

Loredana Wollny (22) hat auf Instagram bekannt gegeben, dass sie zum dritten Mal schwanger ist – doch während sich zahlreiche Fans in den Kommentaren über die freudige Neuigkeit freuen, fällt eine Reaktion besonders auf: die ihrer eigenen Familie. Kein einziges prominentes Mitglied der Wollny-Familie hat die Schwangerschaftsnews öffentlich kommentiert. Weder unter dem Post der 22-Jährigen noch auf den eigenen Profilen ihrer Mutter oder Schwestern findet sich ein Glückwunsch oder auch nur ein Like.

Die Stille der Familie ist dabei nicht ohne Kontext. Seit Monaten soll der Familienfrieden unter den Wollnys stark gestört sein. Besonders die Beziehung zwischen Loredana und ihrer Mutter Silvia Wollny (61) gilt als zerrüttet. Zuletzt machten sich die Familienmitglieder immer wieder öffentlich Vorwürfe. Auch Loredanas Mann Servet mischte sich in den Streit mit ein und behauptete üble Dinge über Silvia. Ob sich künftig noch die eine oder andere Schwester zu Wort meldet und Loredana nachträglich beglückwünscht, ist bislang offen.

In ihrem eigenen Post zeigte sich Loredana dafür umso emotionaler: "Manchmal schreibt das Leben die schönsten Geschichten – und unsere bekommt ein neues, wundervolles Kapitel. Mit unendlich viel Liebe und Dankbarkeit dürfen wir euch sagen: Wir erwarten unser drittes Wunder." Dazu teilte sie mehrere Fotos, auf denen sie und Servet einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielten. Auch die Hände ihrer beiden Kinder waren zu sehen. Und sie machte klar, wie sehr sie und ihr Mann die Nachricht bewegt: "Unser Herz war nie voller. Unsere Liebe war nie größer. Und unser Glück bekommt bald einen neuen Namen."

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Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025

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Instagram / wollnysilvia TV-Star Loredana Wollny mit ihrem Mann Servet und ihrem Sohn Aurelio, November 2025.

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Instagram / loredanawollny Servet Özbek und Loredana Wollny, Juli 2026