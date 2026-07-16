Loredana Wollny droht Silvia mit der ganzen Wahrheit

Bei den Wollnys brodelt es mal wieder gewaltig: Loredana Wollny (22) und ihr Ehemann Servet haben sich auf Instagram mit deutlichen Worten zu Wort gemeldet und werfen Silvia Wollny (61) vor, Lügen über sie zu verbreiten. Servet schilderte in seiner Instagram-Story einen Vorfall beim gemeinsamen Schneider, bei dem seine Schwiegermutter angeblich versucht haben soll, Falsches über ihn zu erzählen. Loredana legte daraufhin nach und richtete sich mit einer unmissverständlichen Drohung direkt an ihre Mutter: "Wenn du jetzt hier anfängst, Lügen über uns zu verbreiten, dann kann ich auch einfach mal anfangen, die Wahrheit zu erzählen."

Servet machte in seiner Instagram-Story zunächst deutlich, dass er "solche Handlungen nicht länger akzeptieren" wolle und sich rechtliche Schritte vorbehalte. Er stellte klar: "Falsche Behauptungen, Verleumdung und üble Nachrede sind keine belanglosen Aussagen, sondern können strafrechtliche Konsequenzen haben." Loredana teilte die Story ihres Mannes und kündigte an, sich bald selbst zu äußern und die Dinge richtigzustellen. In einem weiteren Statement auf Instagram ergänzte sie: "Wer meint, mit Lügen austeilen zu können, sollte auch mit der Wahrheit umgehen können. Am Ende kommt die Wahrheit immer ans Licht." Silvia selbst sowie ihre übrigen Kinder haben sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Der Streit kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Loredana gerade ihre dritte Schwangerschaft bekanntgegeben hat – ihre Tochter Aria ist erst sechs Monate alt. Dass die Freude dabei in der eigenen Familie offenbar ausbleibt, zeigt sich nicht zum ersten Mal: Kein Mitglied der Wollny-Familie hatte die Schwangerschaftsnews öffentlich kommentiert oder mit einem Like bedacht. Loredana hatte bereits vor einigen Monaten erklärt, den Kontakt zu ihrer Mutter sowie dem Großteil ihrer Geschwister abgebrochen zu haben. Über die genauen Hintergründe des Zerwürfnisses hatte sie damals geschwiegen – und dabei auch eine mögliche rechtliche Absicherung erwähnt. Ob sie nun tatsächlich das Schweigen bricht und auspackt, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny spricht über ihre Mutter Silvia Wollny

Anzeige Anzeige

Instagram / loredanawollny Servet Özbek und Loredana Wollny, Juli 2026