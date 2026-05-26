Selbst schuld an Messerattacke? Tim Katzenbauer meldet sich

Nach der Messerattacke auf Lavinia Wollny (26) und ihren Verlobten Tim Katzenbauer (28) häufen sich im Netz erschreckende Reaktionen – und die beiden lassen das nicht einfach so stehen. Tim teilte jetzt in seiner Instagram-Story mehrere Nachrichten, die ihn nach dem Angriff erreicht haben. Darunter ist auch ein Kommentar eines Users, der schrieb, es sei "schade, dass es Silvia nicht getroffen hat." Für Tim unvorstellbar: "Alter, Leute, solche Aussagen nach so einem Ereignis... Nach solch einer Tat, die wir erlebt haben... Unter aller Sau", reagierte er fassungslos.

Auch Lavinias Schwester Loredana Wollny (22) sieht sich mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. Ein Nutzer schrieb ihr, sie und ihre Familie trügen eine Mitschuld, weil sie "gegen die eigene Familie gehetzt" hätten. Loredana wies das auf Instagram klar zurück: "Und dann erreichen mich so Nachrichten und dazu kann ich nur direkt zu dir sprechen, wie ekelhaft musst du sein? Es wurde gegen niemanden gehetzt und Lavi und Tim haben sich immer überall rausgehalten. Egal, was passiert, niemand, der auch noch zwei Kinder zu Hause hat, hat so etwas verdient." Abschließend ließ sie den Verfasser der Nachricht wissen: "Du musst sehr unzufrieden mit dir selber sein, anderen solche Sachen zu sagen!" Tim repostete ihre Story und kommentierte sie mit den Worten: "Unfassbar, was in den Köpfen der Menschen abgeht."

Hintergrund des ganzen Dramas: Lavinia und Tim wurden beim Gassigehen mit ihrem Hund in Hückelhoven von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt. Tim musste nach dem Vorfall sogar auf der Intensivstation behandelt werden. Auch Silvias (61) erste Reaktion hatte zunächst für Aufregung im Netz gesorgt, da sich das Familienoberhaupt nicht sofort öffentlich zu dem Angriff auf ihre Tochter und deren Verlobten geäußert hatte.

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Instagram / tim.katzenbauer Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer, Reality-TV-Gesichter

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Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer, 2023

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Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Medienpersönlichkeit