"Drittes Wunder": Loredana Wollny erwartet wieder Nachwuchs

Freudige Neuigkeiten aus der Wollny-Familie: Loredana Wollny (22) erwartet ihr drittes Kind! Die Reality-TV-Bekanntheit verkündete die Schwangerschaft auf Instagram mit mehreren rührenden Fotos. Auf einem der Bilder ist sie gemeinsam mit ihrem Partner Servet auf einer Couch zu sehen, beide halten einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen. Ein weiteres Foto zeigt die Hände ihrer beiden Kinder, dazu die Hände des Paares – und erneut den positiven Test. Dazu schrieb sie: "Manchmal schreibt das Leben die schönsten Geschichten – und unsere bekommt ein neues, wundervolles Kapitel. Mit unendlich viel Liebe und Dankbarkeit dürfen wir euch sagen: Wir erwarten unser drittes Wunder."

In ihrem langen Begleittext auf Social Media machte die 22-Jährige deutlich, wie überwältigend die Nachricht für sie und Servet ist. "Wir sind bereits mit zwei wundervollen Kindern gesegnet und hätten nie gedacht, dass unser Herz noch einmal so voller Vorfreude schlagen kann. Doch genau das tut es", schrieb sie. Und weiter: "Unser Herz war nie voller. Unsere Liebe war nie größer. Und unser Glück bekommt bald einen neuen Namen." Sie schloss ihren Post mit den Worten: "Baby Nummer 3 – wir sind bereit für dich."

Vor zwei Monaten sorgte Loredana schon einmal für Gesprächsstoff. An Muttertag veröffentlichte sie einen langen Instagram-Text, der bei vielen Fans als Seitenhieb gegen Silvia Wollny (61) ankam. Besonders dieser Satz ließ viele aufhorchen: "Eine Mutter ist so viel mehr als die Frau, die ein Kind zur Welt bringt." Und sie legte nach: "Nicht jeder Mensch durfte diese besondere Form der Liebe erfahren. Umso kostbarer sind die Frauen, die mit offenem Herzen lieben, mitfühlen und ihren Kindern ein Zuhause voller Wärme schenken." Der Hintergrund: Kurz zuvor war der Streit zwischen Loredana und Silvia öffentlich eskaliert, danach herrschte nach außen hin Funkstille.

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Instagram / loredanawollny Servet Özbek und Loredana Wollny, Juli 2026

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Instagram / loredanawollny Positiver Schwangerschaftstest von Loredana Wollny, Juli 2026

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Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025