Hater kritisieren ihre Kinder: Loredana Wollny wehrt sich

Loredana Wollny (22) zieht eine klare Grenze. Nachdem im Netz abfällige Kommentare über ihre Kinder gefallen sind, meldet sich die Reality-Bekanntheit mit deutlichen Worten zu Wort. Auf Instagram richtet sie sich an die Kritiker und macht klar, dass für sie eine bestimmte Grenze überschritten ist. Zu ihrer Botschaft veröffentlicht sie Bilder ihrer zwei strahlenden Kinder – und erklärt, wie sehr sie die Aussagen gegen ihre Familie getroffen haben. "Es tut uns als Mama und Papa unendlich weh, wenn wir hören müssen, wie über unsere Kinder gesprochen wird. Worte wie 'Ich habe noch nie so hässliche Kinder gesehen' sollten niemals ausgesprochen werden", schreibt sie.

Für Loredana und ihren Mann sind ihre Kinder perfekt – genauso, wie sie sind. Die werdende Dreifachmama macht in ihrem Statement außerdem deutlich, was für sie wahre Schönheit bedeutet: "Wahre Schönheit erkennt man nicht an einem Gesicht, sondern daran, wie man andere Menschen behandelt – vor allem Kinder." Sie betont, dass es Kinder gebe, die niemals die Liebe und Anerkennung erfahren hätten, die sie verdienen, weil sie ausgerechnet von Menschen in ihrem Umfeld klein gemacht wurden. Für sie bedeutet Familie nicht nur eine Frage der Verwandtschaft, sondern vor allem Zusammenhalt: Menschen, "die einen auffangen, stärken und lieben ohne Bedingungen". Abschließend stellt sie klar: "Während manche ihr Leben lang nach der Liebe suchen mussten, die ihnen gefehlt hat, werden unsere Kinder niemals danach suchen müssen. Dafür sorgen wir jeden einzelnen Tag."

Loredanas Familienleben stand zuletzt ohnehin immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Erst vor Kurzem sorgte ein Streit zwischen ihr, ihrem Ehemann Servet und ihrer Mutter Silvia Wollny (61) auf Instagram für Aufsehen. Dabei wurden gegenseitige Vorwürfe laut. Servet schilderte in seiner Story einen Vorfall beim Schneider und machte deutlich, dass er "solche Handlungen nicht länger akzeptieren" wolle. Zudem verwies er auf mögliche rechtliche Konsequenzen: "Falsche Behauptungen, Verleumdung und üble Nachrede sind keine belanglosen Aussagen, sondern können strafrechtliche Konsequenzen haben." Kurz darauf meldete sich auch Loredana zu Wort und richtete eine deutliche Botschaft an ihre Mutter: "Wenn du jetzt hier anfängst, Lügen über uns zu verbreiten, dann kann ich auch einfach mal anfangen, die Wahrheit zu erzählen."

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Sohn Aurelio

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihre Tochter Aria

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Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025