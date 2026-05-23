Loredana Wollnys Ehemann Servet bringt sie "nur zum Weinen"

Loredana Wollny (22) sorgt mit einem neuen Ehe-Update für Gesprächsstoff: In ihrer Instagram-Story plaudert die Reality-TV-Bekanntheit darüber, dass ihr Mann Servet Özbek sich ausgerechnet bei einer KI Hilfe holt, um sie glücklicher zu machen. Der Familienvater tippt bei ChatGPT die Frage ein: "Wie mache ich meine Frau glücklich?" und teilt die Antwort prompt mit seiner Community. Loredana reagiert öffentlich – und stellt ihrem Ehemann dabei kein besonders gutes Zeugnis aus. Zwischen Spaß, Sticheleien und deutlicher Kritik wirkt es, als würde das Paar seine Beziehung direkt vor den Augen der Follower auf die Probe stellen.

ChatGPT listet in der Antwort typische Liebestipps auf: Ein Mann solle vor allem gut zuhören, zuverlässig sein, Respekt zeigen, kleine Aufmerksamkeiten schenken und echtes Interesse am Alltag seiner Partnerin haben. Genau an diesen Punkten sieht Loredana bei Servet allerdings Nachholbedarf. In ihrer Story macht sie deutlich, dass sie sich einen aufmerksameren Partner wünscht und lässt durchblicken, dass er ihrer Ansicht nach zu wenig im Haushalt anpackt. Als weiterer Ratschlag der KI taucht der Punkt auf, die Frau zum Lachen zu bringen – doch auch hier drückt die Influencerin ihren Unmut aus. Ihr härtester Satz an Servet: "Du bringst mich immer nur zum Weinen, aber nicht zum Lachen." Am Ende zeigt sie sich unschlüssig, ob die KI ihr Verbündeter ist oder ihrem Mann in der Diskussion eher in den Rücken fällt.

Ganz unbekannt sind öffentliche Beziehungsturbulenzen bei dem Paar nicht. Loredana hatte in der Vergangenheit bereits offen darüber gesprochen, dass es zwischen ihr und Servet eine kurze Trennung gegeben hatte, nachdem die beiden sich wegen einer Reise uneinig gewesen waren und sogar gemeinsame Bilder aus den sozialen Netzwerken verschwunden waren. Inzwischen ziehen sie gemeinsam ihre zwei Kinder groß und teilen viele Einblicke aus ihrem Alltag. Gerade auf Social Media wirken ihre Sticheleien oft wie ein fester Bestandteil ihrer Kommunikation, bei denen immer wieder durchscheint, wie wichtig ihnen Familie, Zusammenhalt mit den Verwandten und der direkte Austausch mit den Followern sind – auch wenn dabei so manche Spitze in Richtung des anderen nicht fehlt.

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RTLZWEI Servet und Loredana Wollny

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, November 2025

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Instagram / wollnysilvia TV-Star Loredana Wollny mit ihrem Mann Servet und ihrem Sohn Aurelio, November 2025.

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