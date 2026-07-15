Erstes Wollny-Mitglied gratuliert Loredana nach Baby-News

Loredana Wollny (22) erwartet ihr drittes Kind. Nun gibt es endlich auch erste Reaktionen aus dem Umfeld der TV-Bekanntheit. Während die Wollny-Familie bislang öffentlich geschwiegen hatte, hat sich mit Schwester Calantha (25) nun immerhin ein Familienmitglied zu Wort gemeldet. Unter Loredanas Instagram-Post, in dem sie ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hatte, schrieb die ältere Schwester: "Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so mega." Auch der Sender, mit dem Loredana jahrelang im Rahmen der Sendung Die Wollnys zusammengearbeitet hat, meldete sich in den Kommentaren: "RTLZWEI gratuliert und wünscht Euch alles Gute für die Schwangerschaft!"

Neben Calantha und dem Sender gratulierten auch bekannte Gesichter wie Danni Büchner (48) sowie TikToker TypischCalvin unter dem Post. Vom Großteil der Wollny-Familie fehlt hingegen weiterhin jede öffentliche Reaktion. Besonders dass Mutter Silvia Wollny (61) sich nicht geäußert hat, dürfte wenig überraschen – das Verhältnis zwischen ihr und Loredana ist seit Längerem zerrüttet. Loredana hatte ihre Schwangerschaft in einem Social-Media-Post verkündet, in dem sie verriet, ihr "drittes Wunder" zu erwarten.

Seit den Baby-News wurde im Netz aber nicht nur gejubelt – unter dem Post sammelten sich auch kritische Kommentare. Der Grund: Tochter Aria kam erst Anfang Januar 2026 per Kaiserschnitt zur Welt. Viele Follower fragten sich deshalb, ob eine erneute Schwangerschaft nach so kurzer Zeit nicht riskant sein könnte. Eine Kommentatorin schrieb: "Verstehe nicht, dass man sein Glück so auf die Probe stellen muss. Ich hatte zwischen meinem zweiten und dem dritten Kaiserschnitt wohlgemerkt zehn Jahre Unterschied! Und meine Narbe war zuletzt schon angerissen – es hätte nicht mehr lange gedauert, und mein Kind und ich hätten das wahrscheinlich nicht überlebt." Andere gingen Loredana hingegen zur Seite und konterten: "Lasst die beiden doch einfach in Ruhe. Ob sie jetzt ihr drittes Baby erwartet und das zweite Kind erst vor sechs Monaten bekommen hat, geht niemanden außer sie selbst etwas an."

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RTLZWEI Servet und Loredana Wollny

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Instagram / randale_caly Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny

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Instagram / wollnysilvia TV-Star Loredana Wollny mit ihrem Mann Servet und ihrem Sohn Aurelio, November 2025.