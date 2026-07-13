Schwangerschaft: Fans machen sich Sorgen um Loredana Wollny

Seit Loredana Wollny (22) ihre dritte Schwangerschaft bekannt gegeben hat, häufen sich im Netz nicht nur Glückwünsche, sondern auch besorgte Stimmen. Viele Fans machen sich öffentlich Sorgen um die Gesundheit der 22-Jährigen – und das aus einem bestimmten Grund: Ihre Tochter Aria kam erst Anfang Januar 2026 zur Welt, und zwar per Kaiserschnitt. Ein erneutes Baby nach einem so kurzen Abstand? Für zahlreiche Follower ist das schwer nachvollziehbar. Loredana und ihr Ehemann Servet Özbek hatten die Neuigkeit mit einem rührenden Instagram-Post verkündet, auf dem beide einen positiven Schwangerschaftstest halten: "Manchmal schreibt das Leben die schönsten Geschichten – und unsere bekommt ein neues, wundervolles Kapitel."

In den Kommentaren unter dem Post äußern Fans teils sehr persönliche Erfahrungen. Eine Nutzerin schreibt: "Verstehe nicht, dass man sein Glück so auf die Probe stellen muss. Ich hatte zwischen meinem 2. und dem 3. Kaiserschnitt wohlgemerkt 10 Jahre Unterschied! Und meine Narbe war zuletzt schon angerissen - es hätte nicht mehr lange gedauert, und mein Kind und ich hätten das wahrscheinlich nicht überlebt." Doch es gibt auch Stimmen, die Loredana in Schutz nehmen: "Lasst die beiden doch einfach in Ruhe. Ob sie jetzt ihr 3. Baby erwartet und das 2. Kind erst vor 6 Monaten bekommen hat, geht niemanden außer sie selbst etwas an", schreibt eine Followerin.

Medizinisch gibt es Empfehlungen zu diesem Thema, aber keine pauschale Regel. Das Instituto Bernabeu, eine auf Reproduktionsmedizin spezialisierte Klinikgruppe, rät grundsätzlich dazu, nach einem Kaiserschnitt mindestens ein Jahr zu warten und die Narbe vorab per Ultraschall zu kontrollieren. Auch der Berufsverband der Frauenärztinnen und Frauenärzte verweist auf Studien mit mehr als 5,5 Millionen Geburten, nach denen ein Abstand von ein bis zwei Jahren häufig als günstig gilt – abhängig von Alter, Vorerkrankungen und individuellem Gesundheitszustand. Ob bei Loredana ein erhöhtes Risiko vorliegt, lässt sich von außen nicht beurteilen.

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, November 2025

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Instagram / loredanawollny Servet Özbek und Loredana Wollny, Juli 2026

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servetozbekkk Loredana Wollny und Servet Özbek mit Baby Aria, März 2026