"Bilderbuch-Geburt": So schnell kam das Baby von Anne Menden

Vor wenigen Tagen kam das erste gemeinsame Kind von Anne Menden (40) und Gustav Masurek (36) zur Welt. Kurz vor der Geburt hatte die Schauspielerin einen Blasensprung, weshalb ihr Baby schneller kam als geplant, erzählt sie jetzt in einem Bunte-Interview. Eigentlich wollte sie in Köln entbinden, doch dazu kam es nicht mehr. "Nach meinem Blasensprung ging dann alles ganz schnell – und so sind wir in Lippstadt im Krankenhaus gelandet. Im Nachhinein war auch das dann der richtige Ort für uns." Die Geburt selbst verlief aber reibungslos, erzählt Anne weiter. "Anne hat eine absolute Bilderbuch-Geburt hingelegt, das kann man wirklich so sagen", schwärmt Neu-Papa Gustav.

"Die Geburt ist wunderbar verlaufen. Wir hatten ein großartiges Team aus Hebammen und Schwestern, die uns durch alles hindurch begleitet haben. Unser herzlicher Dank ans gesamte Team!", meint auch Anne. Besonders dankbar scheint sie auch für ihren Gustav zu sein. Er sei ihr "Fels in der Brandung" gewesen. Nachdem der Zwerg dann auf der Welt war, sind Anne und Gustav noch einen Tag länger in der Klinik gewesen: "Wir sind einen Tag länger im Krankenhaus geblieben, um in Ruhe anzukommen und Sicherheit zu gewinnen. Danach ging es für uns nach Hause."

Kurz nach der Geburt teilte Anne auf Instagram emotionale Worte, in denen sie vor allem ihrem Gustav dankte: "Gustav. Du hast mich durch diese Schwangerschaft getragen – mit Geduld, Stärke und so viel Ruhe. Und bei der Geburt warst du mein Fels. Mein Halt, meine Sicherheit. Ich hätte mir niemanden an meiner Seite wünschen können, der mich so auffängt, so stärkt und so liebt." Den Namen ihres Kindes behalten die beiden bisher für sich, aber sie verrieten ihren Fans vorab, dass es ein Junge ist. Im Netz nennen die GZSZ-Darstellerin und der Realitystar den Kleinen nur ihren "Littlefoot". So wird es wohl auch erst mal bleiben, denn offenbar haben Anne und Gustav nicht vor, ihr Baby im Netz zu zeigen.

Anne Menden, Oktober 2024

Anne Menden und Gustav Masurek

Anne Menden und Gustav Masurek

