Baby-Pause: Jörg Rohde nimmt sich erstmals eine AWZ-Auszeit

16 Jahre war Jörg Rohde (41) als Ben Steinkamp ein fester Bestandteil von Alles was zählt. Jetzt gönnt er sich zum ersten Mal eine Pause von der Serie – das aber aus gutem Grund: Der Schauspieler wird schon bald Papa. Um bei seiner Frau Nathalie zu sein, verlässt Jörg Köln. Ein großer Schritt, der sich immer noch surreal anfühlt, wie er RTL erklärt. "Ich kann das alles gar nicht glauben. Ich kann es auch gar nicht greifen", meint der Serienstar. Seine Wohnung ist schon leer. Wehmut scheint aber eher weniger eine Rolle zu spielen. Vielmehr ist Jörg voller Vorfreude auf das neue Kapitel mit Baby. Einem Freund habe er geschrieben: "Ich habe mich noch nie im Leben so auf etwas gefreut [...]. Ich empfinde einfach nur so viel Liebe, das ist unglaublich."

Ob und wann Jörg zu "Alles was zählt" zurückkehrt, ist derzeit noch nicht klar. Sein Charakter Ben verlässt Essen und geht nach Portugal, wo sein Sohn und dessen Mutter leben. Ben fällt der Abschied – vermutlich anders als Jörg – schwer, denn er lässt seinen schwerkranken Vater zurück. Auf Jörg hingegen wartet jetzt ein aufregend neues und schönes Kapitel. An ein Leben fernab des Serien-Sets und ohne "Alles was zählt" wird der 41-Jährige sich wohl aber dennoch erst einmal gewöhnen müssen: "Es bedeutet mir viel. Das ist schon nicht ohne!"

Aufgrund des Babys ist die Fernbeziehung, die Jörg und Nathalie bisher führten, wohl kaum mehr möglich. Wann genau der neue Erdenbürger das Licht der Welt erblicken soll, verrieten die beiden noch nicht. Aber lange kann es nicht mehr dauern. Im Juli verkündeten sie die Schwangerschaft mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen bei Instagram, die schon einen runden Babybauch erahnen ließen. "Hallo, kleines Wunder", schrieb das Paar dazu. Es ist das erste Kind für Jörg und Nathalie. Die beiden sind aber schon seit etwa sieben Jahren ein Paar. Geheiratet wurde 2020, zunächst standesamtlich, später mit einer großen Feier.

RTL / Julia Feldhagen Jörg Rohde, Schauspieler

Instagram / der_rohde_ Jörg Rohde und sein Frau Nathalie, September 2024

Instagram / der_rohde_ Jörg Rohde und sein Frau Nathalie, Juli 2022