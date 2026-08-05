Ania Niedieck spricht über ihr bitteres "Die Verräter"-Aus

Für Ania Niedieck (42) war das Abenteuer bei Die Verräter – Vertraue niemandem! schneller vorbei als gedacht: Die Schauspielerin wurde direkt am ersten Runden Tisch aus dem Schloss verbannt. In der neuen Staffel, die seit Montag, dem 3. August, auf RTL+ zu sehen ist, hielten ihre Mitspieler sie schon in Folge eins für eine Verräterin und schickten sie aus dem Spiel. Der überraschende Haken daran: Ania war gar keine Verräterin, sondern als loyale Kandidatin unterwegs. Auf der Premierenveranstaltung der Staffel sprach Ania im Interview mit RTL nun über ihr bitteres frühes Aus und machte deutlich, dass sie die Entscheidung ihrer Mitstreiter trotz allem mit Fassung nimmt.

Rückblickend reagierte Ania auf ihre schnelle Verbannung sogar mit einer Portion Humor. Gegenüber RTL sagte sie: "Vielleicht war ich einfach zu geschickt und hatte einen zu guten Riecher, dass ich schon in der ersten Folge zu gefährlich geworden bin." Tatsächlich hatte die Alles was zählt-Darstellerin offenbar schon früh einen Verdacht, nachdem ihr ein Versprecher eines Mitspielers aufgefallen war. Eine feste Taktik habe sie vor dem Start allerdings nicht gehabt. Außerdem gab Ania offen zu: "Ich hab mir das irgendwie viel einfacher vorgestellt. Und das ist doch tatsächlich ganz schön heftig." Enttäuschung klingt bei ihr trotzdem nicht durch. "Ich bin nicht enttäuscht oder traurig deswegen, sondern es ist ein Spiel. Das ist passiert. Aber ich hatte einen richtigen Riecher", betonte sie im Gespräch mit dem Sender.

In dieser Staffel hat Moderatorin Sonja Zietlow (58) gleich drei Kandidaten zu Verrätern ernannt: TV-Legende Marijke Amado (72), Entertainer Ralph Morgenstern und Ex-Fußballnationalspieler Max Kruse (38). Ihre Aufgabe ist es, Nacht für Nacht Mitspieler aus dem Spiel zu werfen, ohne dabei selbst enttarnt zu werden. Ausgerechnet Max soll kurz nach seiner Ernennung bereits einen Fehler gemacht haben, der ihn beinahe hätte auffliegen lassen und es war genau dieser Versprecher, der Ania früh misstrauisch werden ließ. Privat ist die Schauspielerin längst wieder zurück im Familienalltag mit ihren zwei Kindern sowie Ehemann Chris Hecker und ihrem Leben abseits des Schlosses. Neue Folgen der Show sind auf RTL+ verfügbar, im Free-TV startet die Staffel ab dem 17. August.

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Getty Images Ania Niedieck, Schauspielerin

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RTL Sonja Zietlow und die Teilnehmer der neuen Staffel "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

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RTL / Julia Feldhagen Marc Dumitru, Tatjana Clasing, Ania Niedieck, Bianca Hein anlässlich 20 Jahre "Alles was zählt"