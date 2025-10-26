Aus diesem Grund sehen wir Hans Sigl nie beim "Traumschiff"

Seit Jahren bemüht sich Florian Silbereisen (44), seinen Schauspielkollegen und guten Freund Hans Sigl (56) für das ZDF-Erfolgsformat "Das Traumschiff" zu gewinnen. Doch auch dieses Mal musste der "Bergdoktor"-Star eine Anfrage ablehnen. Grund dafür sei der enge Zeitplan der beiden Produktionen, erklärte Hans in einem Gespräch mit news38.de. Die Dreharbeiten für die beiden Serien überschneiden sich, was einen Auftritt schlicht unmöglich mache. Dennoch betonte der Österreicher, dass er die Gelegenheit gern wahrgenommen hätte, hätte es sich zeitlich ausgegangen. "Es ist ärgerlich", fügte er hinzu.

Obwohl Hans kein Mitglied der "Traumschiff"-Crew wird, bleibt er der beliebten Serie als Zuschauer treu. Traditionell schaut er die Weihnachtsfolge, die in diesem Jahr auf Bora Bora spielt. Für die nächste Episode, die am 23. November 2025 mit Kurs auf Auckland ausgestrahlt wird, gibt es jedoch ein besonderes Highlight für "Bergdoktor"-Fans: Frédéric Brossier, der im Serienuniversum Arzthelfer David Kästner verkörpert, wird an Bord zu sehen sein. Damit entsteht zumindest ein kleiner, wenn auch indirekter Bezug zwischen den beiden Serien, deren Fans sich schon länger eine Überschneidung wünschen.

Es ist kein Geheimnis, dass Hans Sigl seiner Rolle als "Bergdoktor" besonders verpflichtet ist. Der Schauspieler ist nicht nur die zentrale Figur der Serie, sondern auch stark in den kreativen Prozess eingebunden. Zusammen mit den Produzenten und der Redaktion des ZDF entwickelt er die Handlungsstränge mit, um die hohe Qualität der Serie zu wahren. Diese Verantwortung ist sicherlich ein Grund dafür, dass er neue Projekte genau abwägen muss. Für seine Fans bleibt jedoch die Hoffnung, dass man ihn eines Tages doch noch in einem völlig anderen Format wie dem "Traumschiff" erleben könnte – sobald terminlich mehr Spielraum ist.

Imago Hans Sigl, Schauspieler

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen im März 2025

ZDF/Thomas Schumann, set@setphoto.de Hans Sigl in "Der Bergdoktor - Wahrheiten"

