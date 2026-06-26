Gericht lehnt Eil-Sorgerecht für Christina Riccis Ex-Mann ab

Christina Riccis (46) Ex-Mann James Heerdegen hat vor Gericht eine Niederlage erlitten: Sein Antrag auf Eil-Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Freddie wurde abgelehnt. Auslöser des Rechtsstreits war ein Flug von Christina nach Kanada am 16. Juni, bei dem der 11-Jährige seinem Vater per Nachricht mitteilte, seine Mutter trinke Alkohol an Bord. Laut Gerichtsakten, die PageSix vorliegen, beschrieb Freddie darin sowohl den angeblichen Alkoholkonsum der Schauspielerin als auch ihr anschließendes Verhalten. Daraufhin stellte James umgehend einen Eilantrag, um das Sorgerecht für den Jungen zu erhalten.

Doch bereits zwei Tage nach dem Vorfall ruderte Freddie offenbar zurück. Als sein Anwalt das Gespräch mit dem Jungen suchte, gab dieser an, er habe "überreagiert". Seine Beschreibung von Christinas Alkoholkonsum und dem darauffolgenden Verhalten sei nicht so gewesen, wie er sie seinem Vater gegenüber geschildert habe. Außerdem erklärte der Elfjährige ausdrücklich, er habe keinerlei Bedenken, weiterhin im Haushalt seiner Mutter zu leben. Das Gericht lehnte den Eilantrag von James daraufhin ab. Zudem versiegelte es die fraglichen Textnachrichten auf Antrag der Schauspielerin hin. Christina hatte argumentiert, Freddie sei in der Schule bereits gemobbt worden – eine Veröffentlichung der Nachrichten könnte das nach ihrer Einschätzung wieder aufleben lassen und die psychische Gesundheit ihres Sohnes gefährden.

Christina und James hatten 2013 geheiratet und Freddie ein Jahr später bekommen. 2020 reichte die Schauspielerin die Scheidung ein, die Ende 2021 rechtskräftig wurde. Das Verhältnis der beiden war zuletzt alles andere als harmonisch: Christina hatte öffentlich erklärt, James habe ihr bei der Kindererziehung nie geholfen. Sie sei gezwungen gewesen, nur zwei Monate nach Freddies Geburt wieder zu arbeiten, während ihr damaliger Mann keine Unterstützung geleistet habe. Inzwischen ist sie mit dem Friseur Mark Hampton verheiratet, mit dem sie seit Oktober 2021 zusammen ist. Gemeinsam haben die beiden eine vierjährige Tochter namens Cleopatra.

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Getty Images Christina Ricci und ihr Mann James Heerdegen

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ActionPress / Walker/Variety/REX/Shutterstock James Herdeegen mit Christina Ricci, 2017

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Getty Images Christina Ricci mit ihrer Familie bei ihrer Walk-of-Fame-Zeremonie, März 2025