Christina Ricci zerlegt Andrew Tate mit vier Worten

Christina Ricci (46) hat im Netz einmal mehr ihre spitze Zunge bewiesen – und sich dabei Andrew Tate vorgenommen. Auslöser war ein Post des früheren Kickboxers auf X, in dem er sich aus dem Gefängnis meldet und lautstark über seine Haftbedingungen klagt. Eine Nutzerin teilte den Beitrag anschließend bei Threads und schrieb dazu, dass Tates Jammern einigen Menschen vielleicht sogar ein wenig Freude bereite. Genau an dieser Stelle kam die Schauspielerin ins Spiel und legte mit einem knappen, aber umso deutlicheren Kommentar nach – mitten in der laufenden Diskussion um den umstrittenen Influencer.

In dem ursprünglichen X-Post beschreibt Andrew, er werde in der höchsten Sicherheitsstufe festgehalten. Er klagt, er habe keinen Zugang zum Gefängniskiosk, bekomme keine Besuche und dürfe keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Außerdem berichtet er von einem angeblichen Kannibalen als Zellennachbarn, der nachts schreien soll. Christina reagierte darauf mit nur vier Worten: "Mir geht's besser, danke!" – ein trockener Spruch, der in dem Netzwerk sofort für zahlreiche Likes und begeisterte Kommentare sorgte. Viele Nutzer feierten die Schauspielerin für ihren knappen Konter und nannten ihre Antwort den perfekten Spruch auf Tates Klage.

Andrew steht seit Tagen erneut im Fokus, weil er gemeinsam mit seinem Bruder Tristan Tate mit schweren Vorwürfen konfrontiert ist. Zuletzt wurde bekannt, dass gegen die Brüder zahlreiche neue Anklagepunkte im Raum stehen. Dabei geht es unter anderem um Vergewaltigung, Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung sowie Straftaten im Zusammenhang mit kinderpornografischem Material. Während sich Andrew als selbsternannter Verfechter traditioneller Männlichkeitsbilder inszeniert und in sozialen Netzwerken eine riesige Anhängerschaft aufgebaut hat, zeigt sich Christina im Netz immer wieder von einer ganz anderen Seite: Die Schauspielerin nutzt ihre Profile, um deutliche Worte gegen Misogynie, rechte Parolen und übergriffige Kommentare zu finden.

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Getty Images Christina Ricci

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Getty Images Andrew Tate, Februar 2025

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Getty Images Christina Ricci, Schauspielerin