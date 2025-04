So clever geht Christina Ricci mit nervigen Paparazzi um

Christina Ricci (45), die bereits mit elf Jahren durch ihre Rolle als Wednesday in dem Film "The Addams Family" berühmt wurde, spricht im Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" über die Schattenseiten ihres Ruhms als Kinderstar. Sie erzählt, wie sie von Paparazzi bis nach Hause verfolgt worden sei, was sie als bedrohlich empfunden habe. Um sich zu schützen, habe sie Zuflucht in einem nahegelegenen Spirituosengeschäft gesucht, wo ein freundlicher Mitarbeiter namens Rick ihr geholfen habe, indem er die Verfolger abgewehrt habe. "Er ist der Einzige, der mich Chris nennen durfte", erinnert sich Christina.

Besonders verstörend sei eine Situation gewesen, die sich in ihren Zwanzigern ereignet habe, als ein Mann regelmäßig vor ihrem Haus aufgetaucht sei und Nachrichten auf ihrem Auto hinterlassen habe. Sie und ihre Schwester seien so verängstigt gewesen, dass sie oft die Lichter ausgeschaltet und gewartet hätten, bis er ging. Ihre Popularität habe Christina zwar Vorteile wie einen leichten Zugang zu Restaurants und Nachtclubs gebracht, doch die damit einhergehenden Sicherheitsprobleme hätten viele dieser Vorteile überschattet. "Ich war nie wirklich berühmt, das fühlte sich eher wie etwas an, das ich navigieren musste", erklärt sie.

Obwohl Christina eine beeindruckende Karriere hingelegt hat – aktuell ist sie in der Serie "Yellowjackets" zu sehen –, bleibt ihr der frühe Umgang mit Ruhm und Aufmerksamkeit prägend im Gedächtnis. Sie entwickelte kreative Wege, um die Belastung zu bewältigen, etwa ein mentales Spiel, in dem sie sich vorgestellt habe, die Tochter eines beliebten Dorfarztes anstatt eine prominente Persönlichkeit zu sein. Diese kindlichen Bewältigungsstrategien hätten ihr zunächst geholfen. Sie habe jedoch später zusätzliche Maßnahmen ergreifen müssen, um ihre Privatsphäre zu schützen. Ihr offener Umgang mit diesen Erfahrungen zeigt, wie herausfordernd das Leben als junge Berühmtheit sein kann.

Christina Ricci, Schauspielerin

Christina Ricci, Schauspielerin

