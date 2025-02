Christina Ricci plagen Schuldgefühle als berufstätige Mutter

Christina Ricci (45), bekannt aus dem Kult-Film "The Addams Family", spricht offen über die Herausforderungen, als arbeitende Mutter in Hollywood beruflichen Erfolg und Familienleben unter einen Hut zu bringen. Während der Dreharbeiten zur ersten Staffel der Serie "Yellowjackets" war die Schauspielerin schwanger mit ihrer Tochter Cleopatra (3), die 2021 zur Welt kam. Christina bekennt im Interview mit Bunte: "Ich hatte ein Baby und habe weitergearbeitet. Ich habe mein Kind kaum gekannt." Deswegen habe die Schauspielerin immer wieder mit Schuldgefühlen zu kämpfen.

Die 43-Jährige, die mit der Rolle der Misty Quigley in "Yellowjackets" derzeit große Erfolge feiert, gibt Einblick in ihren stressigen Alltag während der Dreharbeiten der dritten Staffel. Da sie mit ihrer Familie in Los Angeles lebt, sei sie gezwungen, ständig zwischen dort und Vancouver zu pendeln – oft nur, um kurz vor Drehbeginn anzukommen und direkt nach dem Dreh wieder abzureisen. Gerade dieser Spagat zwischen Arbeit und Familie mache es ihr schwer, alles perfekt zu managen, gesteht sie. Trotz allem sei sie bemüht, "so erwachsen wie möglich" zu wirken, während sie versuche, die richtige Balance zu finden.

Seit ihrem Durchbruch mit gerade einmal zehn Jahren als Wednesday Addams hat Christina eine Karriere hinter sich, die von Höhen und Tiefen geprägt war. Während ihrer ersten Ehe mit James Heerdegen musste sie sich allein um ihren gemeinsamen Sohn Freddie kümmern, da James ihr kaum half. Erst nach der Scheidung fand sie in ihrem neuen Ehemann Mark Hampton die Unterstützung, die sie braucht. Doch die turbulente Vergangenheit und der frühe Ruhm scheinen Spuren hinterlassen zu haben. "Tief im Inneren fühle ich mich nach wie vor wie ein Kind", erklärt sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / markhamptonhair Christina Ricci und ihre Tochter Cleopatra, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Ricci und Mark Hampton im November 2021

Anzeige Anzeige