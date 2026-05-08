Nach Vorwürfen: Christina Ricci teilt gegen Katy Perry aus

Manchmal reicht ein einziges Wort aus, um das Netz zum Kochen zu bringen: Christina Ricci (46) hat mit einem knappen Kommentar unter einem Bild von Katy Perry (41) eine Lawine an Spekulationen losgetreten. Als das US-Magazin Variety Fotos der Sängerin von der Met Gala auf Instagram veröffentlichte, auf denen sie in einer düsteren Maskenrobe posiert, schrieb Ricci lediglich: "Yikes" – ein Begriff, der im Englischen für tiefes Unbehagen oder negatives Erstaunen steht. Während Katy in ihrem exzentrischen Outfit auf dem roten Teppich glänzte, sorgte dieser digitale Seitenhieb für eine sofortige Spaltung der Fanlager.

Schnell wurde klar, dass sich Christinas Abneigung wohl kaum auf die modische Wahl der Sängerin bezog. Viele User brachten den Kommentar mit den schweren Vorwürfen in Verbindung, die die Schauspielerin Ruby Rose (40) erst kürzlich gegen Katy erhoben hat. Ruby behauptete, die Sängerin habe sie im Jahr 2010 in einem Club in Melbourne sexuell missbraucht – ein Vorfall, über den sie aus Angst um ihr US-Visum jahrelang geschwiegen habe. Obwohl Katy die Anschuldigungen als haltlos zurückweist, scheinen Christinas Worte ein deutliches Statement für die Solidarität unter Schauspielerinnen zu sein.

Die Situation ist für Katy besonders heikel, da die polizeilichen Ermittlungen in dem Fall noch nicht abgeschlossen sind. Der öffentliche "Yikes"-Kommentar einer respektierten Kollegin wie Christina wiegt in Hollywood schwer und wird von vielen als moralisches Urteil gewertet. Inmitten des Trubels um die Met Gala rückt die Mode damit fast in den Hintergrund, während das Netz über die tieferen Hintergründe der Fehde diskutiert. Katy selbst hat auf Christinas Kommentar bislang nicht reagiert und konzentriert sich offiziell weiterhin auf ihre kommenden Projekte.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Katy Perry und Christina Ricci

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Getty Images Ruby Rose im August 2019

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Getty Images Katy Perry bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York