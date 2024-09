Beichte: Drew Barrymore nahm schon mit zehn Jahren Drogen

Demi Lovato (32) und Drew Barrymore (49) offenbaren in einem neuen Dokumentarfilm ihre Drogenvergangenheit. In der Hulu-Dokumentation "Child Star", die am 17. September erschienen ist und in der Demi Regie führte, interviewt die 32-jährige Sängerin und Schauspielerin andere ehemalige Kinderstars, darunter auch Drew Barrymore. Im Interview offenbart Drew, dass sie im Alter von gerade einmal zehn Jahren das erste Mal Drogen konsumiert habe – gemeinsam mit der Freundin ihrer Mutter.

In der Dokumentation geht es vor allem um die traumatischen Erfahrungen, die die ehemaligen Kinderstars gemacht haben. Drew, die aus einer Schauspielerfamilie stammt und durch den Film "E.T. - Der Außerirdische" weltberühmt wurde, spricht unter anderem über ihren frühen Einstieg ins Showgeschäft. "Ich habe mit elf Monaten angefangen zu arbeiten, es war eine Werbung, und seitdem habe ich nie wieder aufgehört zu arbeiten, außer als ich von meiner Mutter eingewiesen wurde", erzählt sie.

Drew Barrymore und Demi Lovato sind nicht die einzigen, die in "Child Star" offen über ihre Erfahrungen sprechen. Auch Christina Ricci (44), bekannt aus dem Film "Meerjungfrauen küssen besser", berichtet von ihrer Jugend. Sie erzählt, sie habe in ihren Teenagerjahren sofort zu Drogen und Alkohol gegriffen, weil sie nur so habe glücklich sein können. Die Doku bringt nicht nur schockierende Wahrheiten ans Licht, sie zeigt auch die verletzliche Seite jener Stars, die bereits als Kinder im Rampenlicht standen.

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Getty Images Christina Ricci

