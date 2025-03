Christina Ricci feiert mit ihrer Familie Walk-of-Fame-Stern

Christina Ricci (45) bekam am Donnerstag ihren Walk-of-Fame-Stern bei einer feierlichen Zeremonie. Zur Unterstützung hatte sie ihre ganze Familie dabei – neben Ehemann Mark Hampton posierte die Schauspielerin sogar mit ihren beiden Kindern Cleopatra und Freddie. Auch ihren Dank richtete sie laut People in einer Rede vor allem an ihre Lieben: "Ich möchte mich bei meiner Familie bedanken. Mark, du bist der unterstützendste und liebevollste Ehemann. Freddie, du hast mich an dem Tag, an dem du geboren wurdest, so viel Liebe spüren lassen und mich wieder mit Kunst, Leidenschaft und Ehrgeiz verbunden. [...] Und Cleo, mein wunderschönes kleines Mädchen, ich liebe dich so sehr und bin inspiriert von deiner Stärke, deinem Mut und deinem Geist."

Zusammen mit ihrem zweiten Ehemann Mark scheinen die vier jetzt eine perfekte Patchwork-Familie zu bilden. Auch wenn die "Addams Family"-Darstellerin ihre Familie in der Regel aus dem Rampenlicht hält, gibt sie doch ab und zu mal kleine Einblicke in ihr Privatleben. So machte sie vergangenen Monat beispielsweise kein Geheimnis daraus, dass es als berufstätige Mutter nicht immer leicht ist, alles unter einen Hut zu bringen – vor allem nicht nach der Geburt der kleinen Cleo. "Ich hatte ein Baby und habe weitergearbeitet. Ich habe mein Kind kaum gekannt", erklärte sie gegenüber Bunte. Deshalb habe sie auch immer wieder Schuldgefühle.

Ihr Sohn stammt aus Christinas früherer Ehe mit dem Filmproduzenten James Heerdegen, mit dem sie bis 2020 verheiratet war. Mit ihm hatte sie ein Verhältnis, das wohl nicht immer leicht war. Im Podcast der mittlerweile verstorbenen Shannen Doherty (✝53) "Let's Be Clear With Shannen Doherty" erzählte die 45-Jährige vergangenes Jahr, dass die Erziehung von Freddie größtenteils an ihr hängen blieb: "Ich musste wieder arbeiten, als er zwei Monate alt war. Und mein damaliger Mann wollte mir überhaupt nicht helfen." Nach der Scheidung von James lernte Christina ihren Mark kennen – die beiden gaben sich 2021 das Jawort und durften noch im selben Jahr Töchterchen Cleopatra begrüßen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Ricci bei ihrer Walk-of-Fame-Zeremonie im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / markhamptonhair Christina Ricci und ihre Tochter Cleopatra, 2022

Anzeige Anzeige