Für Christina Ricci war Vater "gescheiterter Sektenführer"

Christina Ricci (44) verriet in der neuen Doku "Child Star" von Demi Lovato (32), dass ihr Aufstieg als Kinderstar ihr half, ihrem gewalttätigen Vater zu entkommen. Sie fühlte sich an Filmsets sicher: "Ich wusste, dass nichts völlig Verrücktes passieren würde. [...] Es war ein Schutzort mit emotionaler Stabilität." Über ihren Vater sagte sie: "Er war ein gescheiterter Sektenführer mit dem typischen Narzissmus, den solche Menschen haben, und er war körperlich sehr gewalttätig. In unserem Zuhause herrschte nie Frieden."

Christina wuchs als jüngstes von drei Geschwistern in New Jersey auf. Ihre Eltern trennten sich, als sie 13 Jahre alt war, kurz nach den Dreharbeiten zu "Die Addams Family in verrückter Tradition“. Laut The Guardian entzweiten sich Christina und ihr Vater Jahre später. "Ich weiß, das klingt hart, aber es war das erste, was ich in meinem Leben getan habe – auf mich selbst zu achten“, sagte sie damals. "Ich habe beschlossen, dass nur Menschen in meinem Leben bleiben können, die es auch verdienen.“

Obwohl Christina ihrem gewalttätigen Vater entkommen konnte und sich um ein besseres Leben bemühte, erlebte sie auch in ihrer eigenen Ehe schwierige Zeiten. 2020 reichte sie die Scheidung von James Heerdegen wegen Missbrauchsvorwürfen ein. Trotz ihrer positiven Erfahrungen als Kinderstar betonte sie stets, dass sie ihren eigenen Sohn Freddie von der Filmindustrie fernhält. "Ich halte es für Kindesmissbrauch, sein eigenes Kind berühmt zu machen“, erklärte die Produzentin 2019 gegenüber der New York Post. "Wenn er erwachsen ist, studiert und versteht, dass es eine Kunstform ist, kann er gerne eine Schauspielkarriere anstreben“, fügte sie hinzu. Ihrer Meinung nach ist es einfach ungesund für Kinder, berühmt zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Ricci, September 2022

Anzeige Anzeige

ActionPress / Walker/Variety/REX/Shutterstock James Herdeegen mit Christina Ricci, 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige