Christina Riccis Ex half ihr nie bei der Kindererziehung

Christina Ricci (44) ist nicht mehr gut auf ihren Ex-Mann James Heerdegen zu sprechen. Sieben Jahre lang waren die Schauspielerin und der Filmproduzent miteinander verheiratet gewesen. 2022 folgte jedoch nach zweijährigem Hin und Her die Scheidung. Bei der Erziehung des gemeinsamen Sohnes Freddie habe James ihr nie geholfen, wie die Wednesday-Bekanntheit im Podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty" ausplaudert: "Ich musste wieder arbeiten, als er zwei Monate alt war. Und mein damaliger Mann wollte mir überhaupt nicht helfen." Die ganze Arbeit sei an ihr hängen geblieben: "Ich musste die ganzen Nachtsachen erledigen und aufstehen, 14 Stunden lang zur Arbeit gehen und vor der Kamera stehen."

Deswegen habe Christina ihren Sohn Freddie bei sich im Bett gestillt, da er anders nicht habe einschlafen wollen. "Das hat mich wiederum ein wenig darauf vorbereitet, dass er nicht auf Schlaf trainiert war, was nicht so toll ist. Aber ich habe es im Grunde alleine gemacht, also ist dieser Teil schwierig", erinnert sich die 44-Jährige im Gespräch mit Shannen Doherty (52). Sie habe sich ständig eingeredet, dass diese Zeit vorbeigehen werde. Nur so habe es Christina geschafft, durchzuhalten.

Seit 2021 ist die Schauspielerin mit Mark Hampton verheiratet. Mit ihm teilt sie die gemeinsame Tochter Cleopatra. "Jetzt habe ich einen wundervollen Ehemann, der mehr tut – denn ich bin wieder zur Arbeit gegangen, als sie zwei Monate alt war", schwärmt sie im Podcast von ihrem Liebsten und fügt hinzu: "Ich habe 'Wednesday' in Rumänien gedreht, als sie zwei Monate alt war, und Mark hat sich die ganze Zeit über jede einzelne Nacht gekümmert."

ActionPress / Walker/Variety/REX/Shutterstock James Herdeegen mit Christina Ricci, 2017

Instagram / markhamptonhair Christina Ricci und ihre Tochter Cleopatra, 2022

