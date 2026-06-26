Jason Momoa verrät das Geheimnis hinter seinem Lobo-Look

Jason Momoa (46) überrascht seine Fans mit einem extremen neuen Look für "Supergirl" – doch sein Geheimnis für die XXL-Muckis ist ziemlich bequem. In dem Superheldenfilm verkörpert der Schauspieler den Alien-Kopfgeldjäger Lobo. Gegenüber dem Magazin Men’s Journal verrät Jason, dass sein wuchtiger Oberkörper nicht durch noch härteres Training entstanden sei, sondern durch Prothesen. "Es gibt keine Chance, dass ich so groß werden könnte wie Lobo", erklärt er und stellt klar, dass er im echten Leben gar nicht so herumlaufen möchte. Trotzdem sei ihm wichtig gewesen, dass die Comicfigur auf der Leinwand genau die imposante Statur bekommt, die Fans aus den Vorlagen kennen.

Der Dune-Star zeigt sich im Interview sichtlich erleichtert darüber, dass ihm diesmal aufwendige Diät- und Trainingspläne erspart blieben: "Ich musste gar nichts machen!", sagt er lachend über das Tragen der Prothesen. Normalerweise ist der Hollywoodstar bekannt dafür, für seine Figuren als Superheld, König oder Krieger ordentlich an Muskelmasse zuzulegen und seine Ernährung strikt anzupassen. Im Alltag setzt der Sportfan auf viel Bewegung wie Klettern und Workouts, kombiniert mit einer Mischung aus gesunder Kost und Soulfood – von Reis, Avocado und Eiern bis hin zu hawaiianischem Essen und seiner täglichen Ration Guinness. Dass er nun dank Maskenbild und Kostümabteilung trotzdem einen überdimensionalen Lobo auf die Leinwand zaubern kann, scheint für ihn ein willkommener Tapetenwechsel zu sein.

Zur London-Premiere von "Supergirl" erschien der Schauspieler in einem schwarzen Dreiteiler auf dem blauen Teppich – und hatte gleich mehrere Herzensmenschen im Schlepptau: Freundin Adria Arjona (34), die in einem figurbetonten roten Kleid alle Blicke auf sich zog, sowie seine Kinder Lola und Nakoa-Wolf. Vor den Kameras zeigten sich Jason und Adria innig, hielten Händchen und tauschten einen Kuss aus. Für Fans ist der verwegene Look mit den langen Haaren längst Jasons Markenzeichen – ein Style, an dem er sehr hängt. In einem älteren Interview mit dem Daily Telegraph erzählte er einmal über seine damalige Ehefrau Lisa Bonet (58): "Meine Frau würde mich verlassen, wenn ich meine Haare abschneide, also schneide ich sie einfach nicht."

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Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

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Getty Images Jason Momoa und Adria Arjona beim Supergirl Fan Event am Leicester Square in London 2026

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Getty Images Nakoa-Wolf Momoa, Jason Momoa und Lola Iolani Momoa beim Supergirl Fan Event am Leicester Square in London 2026