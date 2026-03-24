Jason Momoa hilft nach schlimmen Überflutungen auf Hawaii

Jason Momoa (46) hat sich nach den verheerenden Überschwemmungen auf Hawaii Mitte März eindrucksvoll für die betroffenen Gemeinden eingesetzt. Der in Honolulu geborene Schauspieler teilte am 21. März auf Instagram bewegende Videos und Bilder, die das massive Ausmaß der Schäden durch die Sturzfluten zeigen. Gemeinsam mit seiner Freundin Adria Arjona packte Jason auf der Westseite von Oahu mit an und verteilte Essen an die Bedürftigen. "Diese vergangenen Wochen waren schwer. Die Stürme, die Überschwemmungen, der ständige Regen über Oahu haben so viele unserer Leute getroffen, besonders jene, die bereits mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten", schrieb der Aquaman-Star in seinem Post. Besonders hart habe es Familien getroffen, die durch die Fluten ihr Zuhause verloren haben.

In seinem Beitrag bedankte sich Jason ausdrücklich bei allen Helfern, die diese Woche mit offenen Herzen angepackt haben. "Wir haben Zeit auf der Westseite verbracht, einfach nur um Liebe zu zeigen, etwas Essen zu bringen und unserer Gemeinschaft zu zeigen: Wir sehen euch, wir stehen an eurer Seite, und ihr seid nicht allein. Das ist es, was Aloha bedeutet. Es bedeutet, füreinander da zu sein, wenn es am wichtigsten ist", erklärte der Schauspieler weiter. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden zum Glück keine Todesfälle gemeldet, doch viele Bewohner verloren durch die heftigen Unwetter ihr Zuhause. Besonders die Nordküste Oahus war von den Schäden betroffen.

Jason, der früher die University of Hawaii at Manoa besuchte, verbringt bis heute viel Zeit auf der Insel Oahu und ist dort tief verwurzelt. Doch er ist nicht der einzige Prominente mit Verbindungen zu Hawaii. Oprah Winfrey (72) besitzt eine Ranch auf Maui, auch wenn sie dort nicht besonders viel Zeit verbringt. Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) erwarb ebenfalls eine Immobilie am Strand von Maui. Auch Musiker Willie Nelson soll laut Berichten ein Anwesen in Paia besitzen und wird gelegentlich auf der Insel gesehen. Steven Tyler (77), Frontmann von Aerosmith, kaufte dort 2012 ein Haus. Pierce Brosnan (72) wiederum nutzt angeblich ein Cottage auf Kauai, das er jedoch eher mietet als besitzt.

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Getty Images Jason Momoa im Juli 2025

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Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

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Getty Images Jason Momoa, Schauspieler