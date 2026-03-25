Kirsten Dunst verstärkt Cast für zweiten "Minecraft"-Film

Kirsten Dunst (43) hat sich einen besonderen Wunsch erfüllt und wird im kommenden "Ein Minecraft Film 2" mitspielen. Die Schauspielerin hatte bereits im vergangenen August in einem Interview mit dem Magazin Town & Country verraten, dass sie unbedingt in der Fortsetzung des erfolgreichen Videospielfilms dabei sein wolle. Der Grund: Ihre beiden Söhne seien verrückt nach dem ersten Teil gewesen, den sie sich auf Blu-ray angeschaut haben. Nun ist es offiziell – Kirsten wird in der Fortsetzung die Figur Alex verkörpern und damit an der Seite von Jason Momoa (46) und Jack Black (56) vor der Kamera stehen, wie das Branchenmagazin Deadline berichtet.

Bei Alex handelt es sich um die geheimnisvolle Frau, die Steve in der Abspannszene des ersten Films in seinem alten Zuhause in der realen Welt antrifft. Die Figur wird damit keine kleine Nebenrolle bleiben, sondern eine mindestens genauso große Bedeutung wie die Charaktere von Jason und Jack haben. In der Videospielvorlage ist Alex neben Steve einer von zwei Spielcharakteren in "Minecraft" und gilt als besonders abenteuerlustig und risikofreudig. Der US-Kinostart für "Ein Minecraft Film 2" ist für den 23. Juli 2027 vorgesehen.

Der erste Teil der Videospielverfilmung von Regisseur Jared Hess war trotz durchwachsener Kritiken ein großer Erfolg an den Kinokassen und spielte weltweit rund 834 Millionen Euro ein. Während die Kritiker dem Film eher verhalten gegenüberstanden, feierte das Publikum das familienfreundliche Abenteuer. Für Kirsten könnte die Rolle in der "Minecraft"-Fortsetzung nach ihrer legendären Darstellung in der "Spider-Man"-Trilogie unter Sam Raimi (66) den nächsten großen Kassenhit bedeuten. Damals hatte die Schauspielerin im Interview auch scherzhaft erwähnt, dass sie mit der Rolle "einen Haufen Kohle verdienen" wolle.

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Imago Kirsten Dunst bei den BAFTA Film Awards in London 2026

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Getty Images Regisseur Jared Hess und der "Ein Minecraft Film"-Cast bei der Weltpremiere in London, März 2025

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Getty Images Kirsten Dunst bei der Eröffnung des Red Sea Film Festival in Dschidda am 4. Dezember 2025