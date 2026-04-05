"Jurassic World"-Set: Sturm auf Hawaii verwüstet Filmkulisse

Chris Pratt (46) musste eine traurige Nachricht über ein bekanntes Filmset verkünden. Der Bungalow seiner Figur Owen Grady aus "Jurassic World", der sich auf einer Ranch in Hawaii befindet, wurde bei verheerenden Unwettern im vergangenen Monat vollständig zerstört. Ein Baum stürzte während der heftigen Stürme auf das ikonische Gebäude und richtete einen nicht mehr zu reparierenden Schaden an. Gegenüber Entertainment Weekly erzählte der Schauspieler von dem Vorfall, nachdem er eine Nachricht von seinem Freund Jason (46) Morgan erhalten hatte, der auf der Ranch lebt. "Ich habe gerade eine Nachricht von meinem Freund bekommen, der auf dieser Ranch lebt, Jason Morgan, und gestern kam ein Sturm und dieser Baum ist auf den Bungalow gefallen. Das wurde gestern zerstört", berichtete Chris.

Die Stürme, die Hawaii im vergangenen Monat heimsuchten, brachten laut einem Bericht der Universität von Hawaii innerhalb von nur 14 Tagen etwa zwei Billionen Gallonen Regen über die Inseln. Es handelte sich dabei um sogenannte Kona-Tiefs, saisonale Zyklone, die in diesem Jahr die schlimmsten Überschwemmungen seit 20 Jahren verursachten. Auch andere Prominente waren von den Unwettern betroffen. Jason Momoa musste mit seiner Familie die Nordküste von O'ahu verlassen, nachdem der Strom ausgefallen war. In seiner Instagram Story teilte er mit: "Ich habe meine Familie bei mir. Wir sind von der Nordküste weggekommen, viele Leute haben gefragt. Unser Strom ist ausgefallen. Wir sind vorerst in Sicherheit, aber es gibt viele Leute, die es nicht waren, also senden wir all unsere Liebe."

Der Bungalow war in dem 2015 erschienenen Film "Jurassic World" unter der Regie von Colin Trevorrow (49) zu sehen und wurde zu einem wiedererkennbaren Teil der Filmkulisse. Chris verkörperte in dem Blockbuster den Verhaltensexperten Owen Grady, der auf der fiktiven Insel Isla Nublar mit Dinosauriern arbeitet. Der Schauspieler hat drei Kinder und ist seit Juni 1979 im Showgeschäft aktiv. Nach der Zerstörung des Sets entschuldigte sich Chris augenzwinkernd bei seinem Freund Jason mit den Worten: "Sorry, Jason."

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Pratt, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Premiere von "Jurassic World" in Hollywood, 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Momoa im Juli 2025