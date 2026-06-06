Lisa Bonet und Jason Momoa wiedervereint für Tochter Lola

Lisa Bonet (58) und Jason Momoa (46) zeigten sich wieder vereint – und das für einen ganz besonderen Anlass: Die Ex-Partner feierten in Los Angeles den Highschool-Abschluss ihrer Tochter Lola (18). Auf dem Campus der California State University posierten die stolzen Eltern gemeinsam mit der 18-Jährigen für Familienfotos, die Page Six vorliegen. Jason erschien in einem rosafarbenen Hemd, einer hellen Hose und passender Baskenmütze; Lisa setzte auf ein luftiges Sommerkleid in Weiß und Orange mit ballonförmigen Ärmeln. Gemeinsam strahlten sie mit ihrer Tochter um die Wette und machten deutlich, dass sie trotz Scheidung als Eltern weiter zusammenhalten.

Vor der eigentlichen Zeremonie wurde es noch emotionaler: Jason beugte sich liebevoll zu Lola herunter und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Auf einem weiteren Foto hilft der Aquaman-Star seiner Tochter dabei, ihre hawaiianische Blumenkette anzulegen. Lola selbst setzte mit ihrem Look ein stylisches Statement: Sie trug ein hellgrünes Sommerkleid und Sandalen. Ihr Abschlusshut war mit dem frechen Spruch "Hold my poodle" verziert – eine Anspielung auf den Kultfilm "White Chicks". Neben Lola haben Lisa und Jason auch noch Sohn Nakoa-Wolf, der nun ebenfalls kurz vor dem Schulabschluss steht.

Lisa und Jason hatten 2005 zueinander gefunden und 2017 heimlich geheiratet, bevor sie ihre Trennung 2022 öffentlich machten. In einem inzwischen gelöschten Instagram-Post erklärte der Schauspieler damals, ihre Familie habe wie viele andere die Veränderungen dieser Zeit gespürt und sie würden sich nun im Guten als Paar trennen, aber weiter gemeinsam für ihre Kinder da sein. Lisa reichte im Januar 2024 die Scheidung ein, beide verzichteten auf Unterhalt, einigten sich gemeinsam auf die Aufteilung ihres Vermögens und ein gemeinsames Sorgerecht. Bereits im Mai desselben Jahres machte Jason seine Beziehung zu Adria Arjona (34) öffentlich.

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Getty Images Lisa Bonet und Jason Momoa bei den Golden Globes 2020

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Getty Images Lola Iolani Momoa, Jason Momoa and Nakoa-Wolf Momoa bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung

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Getty Images Adria Arjona und Jason Momoa bei der New-York-Premiere von "The Wrecking Crew" im Regal Times Square am 15. Januar 2026