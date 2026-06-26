Konzerte abgesagt: Nena muss nach Sturz operiert werden

Schlechte Nachrichten für alle Nena (66)-Fans: Die Sängerin hat sich bei einem Unfall so schwer verletzt, dass sie nun unters Messer muss. Wie auf der Website wuerth.de bekannt gegeben wurde, ist die Musikerin auf nassem Untergrund ausgerutscht und dabei gestürzt. Folge des Unglücks: ein Bruch am Handgelenk, der operiert werden muss. Der Vorfall hat direkte Auswirkungen auf ihren prall gefüllten Live-Sommer, denn gleich zwei geplante Shows können nicht wie geplant stattfinden – darunter ihr Auftritt beim beliebten "Würth Open Air", bei dem Nena am 26. Juni auf der Bühne stehen sollte.

Auch ein weiteres Konzert in Hannover, das für den 28. Juni angesetzt war, kann laut Bild nicht wie geplant stattfinden. Dieser Termin soll jedoch nachgeholt werden – und zwar am 12. Juli. Laut den Veranstaltern des Würth Open Air verlaufe die medizinische Versorgung planmäßig. Nena "befindet sich in guter Behandlung" und "ist dankbar, dass bei dem Unfall keine schwereren Verletzungen entstanden sind", heißt es in ihrem Statement. Selbst öffentlich geäußert hat die Sängerin sich bislang nicht zu dem Vorfall. Übrigens werden Fans Nena trotz der Verletzung schon am 27. Juni auf dem Bildschirm sehen können: Beim "Schlagerbooom Open Air" von Florian Silbereisen (44) ist sie zu sehen – allerdings handelt es sich dabei um eine bereits aufgezeichnete Sendung.

Nena hatte für dieses Jahr eine große Konzerttour mit insgesamt 45 Shows angekündigt, die sie durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Dänemark führen sollte. Die 66-Jährige hatte sich sichtlich auf die Auftritte gefreut: "Ich freue mich auf die Konzerte 2026 und all die Menschen, die dort sein werden. Wir gehen wieder gemeinsam auf eine Reise durch über 40 Jahre Nena-Musik", hatte sie gegenüber Bild erklärt.

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Imago Nena im August 2025

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Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom

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Getty Images Nena, Sängerin